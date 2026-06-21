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21 de junio de 2026
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En estas zonas de Lomas de Zamora habrá cortes de agua la próxima semana

La empresa AySA informó que, la próxima semana habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras.

AySA informó que habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora la próxima semana.&nbsp;

AySA informó que habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora la próxima semana. 

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) comunicó que la próxima semana, entre el lunes 22 y el domingo 28 de junio, habrá cortes de agua en algunas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras en la red.

De acuerdo al cronograma difundido por la compañía, desde el jueves 25 y hasta el viernes 26, desde las 22 y hasta las 15, el servicio se verá afectado en las zonas de Lomas de Zamora, Ingeniero Budge, Temperley, San José, Turdera, Llavallol, Villa Fiorito y Banfield.

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