viernes 12 de junio de 2026
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12 de junio de 2026
¿Que pasó?

Alerta en la casa de Gran Hermano por una persona caminando en el techo

Sol Abraham y Cinzia Francischiello notaron presencias en la casa de Gran Hermano y luego cortaron la transmisión del certamen de Telefe.

Alerta en la casa de Gran Hermano.&nbsp;

Alerta en la casa de Gran Hermano. 

Un video que se hizo viral a través de las redes sociales encendió las alarmas entre los seguidores de Gran Hermano Generación Dorada cuando se pudo ver la presencia una persona en el techo de la casa del certamen de Telefe.

En las imágenes se puede ver una situación en el exterior de la casa que llama la atención de Sol Abraham y Cinzia Francischiello, quienes estaban al aire del streaming que tiene el reality.

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Al ver esa grabación, varios usuarios de X señalaron que todo ocurrió luego de que se detectara la presencia de personas sobre los techos que rodean el predio donde tiene lugar el reality de Telefe.

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La secuencia generó incertidumbre tanto dentro como fuera y rápidamente comenzaron las especulaciones sobre lo ocurrido. Mientras hablaban, las participantes dirigieron su atención hacia el jardín y observaron movimientos en una zona que habitualmente permanece fuera de la vista de los jugadores.

“¡Mirá, hay una persona ahí arriba!“, se la escuchó decir sorprendida a Sol Abraham. Por su parte, la concursante venezolana le contestó: ”Un policía. Tiene un chaleco“. Inmediatamente después de esa frase, cortaron la transmisión.

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Alerta en Gran Hermano.

Alerta en Gran Hermano.

Quién estaba en el techo de Gran Hermano

Según revelaron, fue mucho más común que todas las especulaciones que despertó el momento. La persona arriba del techo de la casa de Gran Hermano era un electricista que se encontraba haciendo un trabajo de mantenimiento.

Todos los participantes se encontraban realizando una prueba en el SUM, momento en el que la producción aprovechó para hacer tareas en el exterior de la casa, acorde al gran despliegue que tiene el reality.

En las redes, algunos seguidores aseguraron que se trataría de efectivos policiales que habrían ingresado por los techos para intervenir ante una situación que no fue aclarada oficialmente.

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