Temperley: inaugurarán el playón deportivo del Club RíoPlatense

Se trabajó mucho en el Club de Temperley para concluir la obra del playón deportivo. En plena preparación.

Uno de los clubes con muchos años de historia en Temperley invita a la comunidad a ser parte de la inauguración de un playón deportivo. Se trata del Club RioPlatense ubicado en Baltasar 3551 que en pos de seguir creciendo logró incorporar un nuevo espacio para realizar distintas actividades para grandes y chicos.

El Club Social, Cultural y Deportivo RioPlatense festejará este sábado en el horario de 10 a 14 una nueva incorporación que se estuvo gestando desde hace varios meses y que podrá ser utilizada por los vecinos de todos el barrio y por los socios del club que tiene una historia de 73 años en Temperley.

"El playón/cancha es para todos nosotros un gran logro porque somos un club nacido en 1952 y que se ha mantenido a pulmón por años", destacaron los que hoy siguen fieles al mismo club que los vio crecer en tantos años donde no sólo se puede ir a hacer deporte, también fueron incorporando distintas actividades vinculadas a la cultural y al factor social.

Cómo será la inauguración del espacio ubicado en Temperley Los que quieran asistir a la inauguración deben tener en cuenta que se podrá ir en familia ya que la entrada es libre y abierta a la comunidad que desee apoyar este crecimiento de los Rioplatenses. "Es un paso enorme para el club y el barrio, admitieron sobre lo que esperan para este sábado.

La invitación apunta a que participen las familias y amistades ya que además habrá exhibición de patín, taekwondo y futsal que son tres de las disciplinas que brinda el club fundado el 2 de noviembre de 1952 en Temperley. Con esfuerzo y en contacto permanente con la comunidad es que el club pudo salir adelante de muchas situaciones adversas con las que se enfrenta todo club barrial. Por eso, cada logro, cada avance que se genera gracias al esfuerzo y el apoyo de muchas manos solidarias hay que celebrarlo y es a lo que apuntan con el encuentro que preparan para este sábado, el cual anunciaron que se suspenderá en caso de lluvia ya que es al aire libre. Embed - Club RioPlatense on Instagram: "Te esperamos!!!" View this post on Instagram

