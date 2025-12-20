Días importantes en el mercado de pases de Los Andes: ¿llegan los primeros refuerzos?

Los Andes se prepara para la temporada 2026 de la Primera Nacional.

Luego de anunciar la continuidad de Brian Leizza, que era el último que faltaba renovar del último plantel, Los Andes cambió el chip y se enfocó de lleno en la llegada de los primeros refuerzos del mercado de pases con miras a la próxima temporada de la Primera Nacional .

La dirigencia del elenco de Lomas de Zamora lleva adelante varias negociaciones en lo que respecta al armado del plantel y está cerca de cerrar sus primeras incorporaciones en este mercado de pases . Confían que, ante de Navidad, lleguen las primeras confirmaciones.

El Milrayitas mantuvo una base importante del último equipo , también retuvo a sus dos principales figuras como Mauricio Asenjo y Sebastián López, y ahora avanza en la llegada de los refuerzos.

La idea, como anticipó el manager Ignacio Ruano durante una entrevista con Diario La Unión , es sumar 12 incorporaciones con miras al nuevo torneo, con la idea de potenciar todos los puestos. Y de a poco, quieren ir cumpliendo con el objetivo trazado.

Los Andes empieza a mover el mercado de pases

El entrenador Leonardo Lemos quiere mejorar lo hecho en la última temporada de la Primera Nacional y por eso, luego de mantener a gran parte del equipo titular del último año, quiere potenciar el plantel para soñar alto en el 2026.

Con ese objetivo, la dirigencia comenzó a moverse y en total hermetismo, sin dar detalles de las negociaciones, buscan cerrar los primeros refuerzos en los próximos días, ya que tiene avanzadas algunas negociaciones.

Los dos primeros refuerzos llegarían en la faz defensiva, un sector donde perdió varios jugadores con las salidas de Agustín Bellone, Guido Segalerba, Román Riquelme (volvió a Argentinos antes de terminar el torneo) y Emanuel Díaz, aunque conversó a un pilar como Brian Leizza.

Si bien no quieren dar a conocer sus nombres para no complicar las negociaciones, ambos futbolistas llegarían desde equipos que disputaron la última temporada de la Primera Nacional. También hay negociaciones avanzadas para cerrar a un arquero en los próximos días.