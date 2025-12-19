Hinchas de Los Andes despidieron el año con un gran asado

Hinchas de Los Andes se juntaron y despidieron el año.

Con motivo de despedir el año, socios e hinchas de Los Andes compartieron una reunión en las instalaciones del estadio Eduardo Gallardón y celebraron una jornada teñida de rojo y blanco, bien milrayitas, con un gran asado en el club.

Bajo el lema “ser de Los Andes”, alrededor de 200 hinchas de todas edades se juntaron para compartir experiencias y anécdotas, y así disfrutaron de una noche especial, donde el pasado, presente y futuro del Milrayitas era el tema central de todas las conversaciones.

Entre los presentes se encontraban Jonathan Tridente y Marcos Britez Ojeda , dos futbolistas formados en las inferiores de Los Andes y que dejaron un huella en el club. Ambos fueron pilares del ascenso logrado en 2008, tras ganarle una recordada promoción a Nueva Chicago , y desde ese momento se unieron para siempre a la familia del Milrayitas.

Por ese amor a los colores y una vida ligada al club, Tridente y Britez Ojeda no quisieron quedarse afuera y se sumaron a la celebración como dos hinchas más.

WhatsApp Image 2025-12-18 at 20.57.33 Jonathan Tridente y Marcos Brítez Ojeda participaron de los sorteos.

"Ambos son muy queridos por los hinchas y fueron requeridos constantemente para las fotos que le pidieron durante la noche”, comentaron desde la organización.

Los Andes, y una noche con música y sorpresas

La música también dijo presente en el evento y tuvo su momento en la noche a cargo de la banda “La Tranky Funky”, que se llevó todos los aplausos con sus covers de rock nacional.

La sorpresa de los festejos la dio el ingeniero que está a cargo del cuidado del campo de juego del estadio Eduardo Gallardón, quien también se subió al escenario e interpretó varios temas de “Los Redonditos de Ricota”, llevándose la gran ovación de la noche.

los-andes-asado-hinchas-1 Hubo 200 personas en el asado de los hinchas de Los Andes.

Por último, y a modo de broche final, se realizaron varios sorteos entre los presentes. Y así la familia de Los Andes cerró el año con un gran asado y vivió una noche especial teñida de rojo y blanco como su corazón.