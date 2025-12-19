viernes 19 de diciembre de 2025
19 de diciembre de 2025
Todos juntos.

Hinchas de Los Andes despidieron el año con un gran asado

En el estadio Eduardo Gallardón, 200 fanáticos del Milrayitas se juntaron y compartieron una cena especial junto a futbolistas que brillaron en el club.

Hinchas de Los Andes se juntaron y despidieron el año.

Con motivo de despedir el año, socios e hinchas de Los Andes compartieron una reunión en las instalaciones del estadio Eduardo Gallardón y celebraron una jornada teñida de rojo y blanco, bien milrayitas, con un gran asado en el club.

Bajo el lema “ser de Los Andes”, alrededor de 200 hinchas de todas edades se juntaron para compartir experiencias y anécdotas, y así disfrutaron de una noche especial, donde el pasado, presente y futuro del Milrayitas era el tema central de todas las conversaciones.

Entre los presentes se encontraban Jonathan Tridente y Marcos Britez Ojeda, dos futbolistas formados en las inferiores de Los Andes y que dejaron un huella en el club. Ambos fueron pilares del ascenso logrado en 2008, tras ganarle una recordada promoción a Nueva Chicago, y desde ese momento se unieron para siempre a la familia del Milrayitas.

Por ese amor a los colores y una vida ligada al club, Tridente y Britez Ojeda no quisieron quedarse afuera y se sumaron a la celebración como dos hinchas más.

Jonathan Tridente y Marcos Brítez Ojeda participaron de los sorteos.

"Ambos son muy queridos por los hinchas y fueron requeridos constantemente para las fotos que le pidieron durante la noche”, comentaron desde la organización.

Los Andes, y una noche con música y sorpresas

La música también dijo presente en el evento y tuvo su momento en la noche a cargo de la banda “La Tranky Funky”, que se llevó todos los aplausos con sus covers de rock nacional.

La sorpresa de los festejos la dio el ingeniero que está a cargo del cuidado del campo de juego del estadio Eduardo Gallardón, quien también se subió al escenario e interpretó varios temas de “Los Redonditos de Ricota”, llevándose la gran ovación de la noche.

Hubo 200 personas en el asado de los hinchas de Los Andes.

Por último, y a modo de broche final, se realizaron varios sorteos entre los presentes. Y así la familia de Los Andes cerró el año con un gran asado y vivió una noche especial teñida de rojo y blanco como su corazón.

