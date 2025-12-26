sábado 27 de diciembre de 2025
Filtran la millonaria cifra que gastó la China Suárez en una tienda de Palermo

La China Suárez está en Buenos Aires, junto a Mauro Icardi, y aprovechó para hacer unas compras y se supo la cifra que desembolsó en un local.

La China Suárez, de compras.&nbsp;

La China Suárez no pasó inadvertida en su estadía en Buenos Aires junto a Mauro Icardi , ya que la actriz y cantante fue fotografiada mientras realizaba sus compras para las Fiestas de fin de año en un reconocido local del barrio de Palermo, donde desembolsó una verdadera fortuna.

De acuerdo con las imágenes difundidas por la panelista Marcia Frisciotti, a través de su cuenta de Instagram Gossipeame, lo que más llamó la atención no fue solo su presencia, sino la impactante cifra que desembolsó en la caja del local: más de 4 millones de pesos.

La China Suárez está en Buenos Aires con Mauro Icardi.

Como cualquier vecino más, pero rodeada de miradas curiosas, la actriz y pareja de Mauro Icardi se acercó a la tienda Zara, en el barrio de Palermo, para ultimar los detalles de los regalos para sus hijos y familiares.

La China Suárez se compró todo

Según testigos que se encontraban en el lugar y las imágenes que rápidamente circularon a través de las redes sociales, la China Suárez se llevó varias bolsas repletas de prendas de la nueva colección de temporada.

A pesar de que la marca es conocida y apta para cualquier bolsillo, la cantidad de artículos seleccionados por la novia de Mauro Icardi hizo que el ticket final escalara a una cifra millonaria: $4.585.354.

