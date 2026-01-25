Cecilia Dopazo y Leonardo Sbaraglia, el romance que nació en Clave de Sol

Cecilia Dopazo y Leonardo Sbaraglia fueron una de las tantas parejas de ficción que llevaron su romance por fuera de la pantalla. La relación entre los dos actores tuvo lugar a fines de los ’80 cuando ambos andaban por sus 18 años.

En Clave de Sol, el personaje que interpretaba Leonardo Sbaraglia vivía una historia de amor con el de Cecilia Dopazo. Ellos eran Diego y Julieta y hacían estremecer a los fans de la serie.

Rápidamente, la ficción se hizo realidad y ellos vivieron ese amor adolescente con una intensidad que abrumaba a sus compañeros de elenco de la serie.

Fueron pareja durante aproximadamente dos años, desde los 18 hasta los 20 años, mientras grababan Clave de Sol, consolidando una química que trascendió la pantalla.

El reencuentro de Cecilia Dopazo y Leonardo Sbaraglia

En 2022, se reencontraron en el programa PH: Podemos Hablar, donde recordaron su noviazgo y recrearon escenas de "Clave de Sol", generando nostalgia entre el público.

"Fuimos pareja 2 años en la época de Clave de Sol. De los 18 hasta los 20", recordó Sbaraglia sobre su historia de amor con Cecilia que comenzó trabajando y traspasó la pantalla.

Siempre hubo buena onda, incluso cuando el romance finalizó, y siguieron compartiendo trabajo: ambos trabajaron en Caballos Salvajes, Tango Feroz y Atreverse.

Años después, en 2001, Leonardo Sbaraglia conoció a la artista plástica Guadalupe Marín por amigos en común. Esta vez, el actor se casó en la vida real, fueron padres de Julia en 2006 y se separaron en 2017.

Mientras que Cecilia Dopazo, desde 1999 está en pareja con el director de cine Juan Taratuto, con quien tiene dos hijos, Santino y Francisco.