domingo 08 de marzo de 2026
Escribinos
8 de marzo de 2026
Lo que vendrá.

Qué hará Mery del Cerro en "Charlie y la Fábrica de Chocolate - El Show"

Mery del Cerro se suma al elenco a la versión en teatro de la clásica película, donde Agustín Aristarán se pondrá en el rol de Willy Wonka.

Mery del Cerro, en una nueva aventura.&nbsp;

Mery del Cerro, en una nueva aventura. 

"Charlie y la Fábrica de Chocolate - El Show", la versión en teatro de la clásica película, tendrá a Agustín Aristarán en el rol de Willy Wonka y dos nuevas figuras que integrarán el elenco: Mery del Cerro y Sebastián Almada.

Mery del Cerro interpretará a la señora Bucket, mamá de Charlie y el actor uruguayo será el abuelo del pequeño. El elenco ya fue parte de la producción fotográfica y quedaron oficialmente presentados como parte de “Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show”.

Lee además
Luisa vuelve a escena. 
Recomendado.

Vuelve a escena la obra de teatro "Luisa", de Luciana Cervera Novo
Pablo Echarri y Paola Krum, juntos. 
Sobre las tablas

Pablo Echarri y Paola Krum vuelven a trabajar juntos

image
Mery del Cerro se suma a la obra.

Mery del Cerro se suma a la obra.

Mery del Cerro y gran elenco

El elenco adulto se completa con Dolores Ocampo como la Sra. Teavee; Denis Cotton en el papel de la Sra. Gloop; Sebastián Holz como el Sr. Salt; y Marcelo Albamonte como el Sr. Beauregarde.

De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock, producciones que alcanzaron a más de 500.000 espectadores, llega ahora a la Argentina un nuevo fenómeno teatral de escala internacional: Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show.

El esperado espectáculo, que se estrenará en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires en invierno 2026, ya empezó a mover las maquinarias.

Temas
Seguí leyendo

Vuelve a escena la obra de teatro "Luisa", de Luciana Cervera Novo

Pablo Echarri y Paola Krum vuelven a trabajar juntos

Guadalupe Mol, entre la música y la gestión cultural

Evangelina reveló la reacción de su hijo Bastian al ver las fotos con Ian Lucas

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Turf, en vivo. 
Para agendar.

Turf hace una escala en la Provincia con su "Polvo de estrellas"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Evangelina Anderson contó la reacción de su hijo Bastian al ver las fotos con Ian Lucas. 
Angustiada.

Evangelina reveló la reacción de su hijo Bastian al ver las fotos con Ian Lucas