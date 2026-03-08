Qué hará Mery del Cerro en "Charlie y la Fábrica de Chocolate - El Show"

Mery del Cerro, en una nueva aventura.

"Charlie y la Fábrica de Chocolate - El Show", la versión en teatro de la clásica película, tendrá a Agustín Aristarán en el rol de Willy Wonka y dos nuevas figuras que integrarán el elenco: Mery del Cerro y Sebastián Almada.

Mery del Cerro interpretará a la señora Bucket, mamá de Charlie y el actor uruguayo será el abuelo del pequeño. El elenco ya fue parte de la producción fotográfica y quedaron oficialmente presentados como parte de “Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show”.

image Mery del Cerro se suma a la obra. Mery del Cerro y gran elenco El elenco adulto se completa con Dolores Ocampo como la Sra. Teavee; Denis Cotton en el papel de la Sra. Gloop; Sebastián Holz como el Sr. Salt; y Marcelo Albamonte como el Sr. Beauregarde.

De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock, producciones que alcanzaron a más de 500.000 espectadores, llega ahora a la Argentina un nuevo fenómeno teatral de escala internacional: Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show.

El esperado espectáculo, que se estrenará en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires en invierno 2026, ya empezó a mover las maquinarias.

