Villa Fiorito: absolvieron a una familia acusada de una muerte por abandono de persona

La Justicia de Lomas de Zamora absolvió a un hombre y a sus dos hijos acusados de dejar morir a un hermano en la localidad de Villa Fiorito .

Roberto Luna , de 63 años, y sus hijos Gustavo y Sebastián , de 33 y 35 años, habían sido procesados con prisión preventiva y llegaron a juicio acusados de “abandono de persona seguido de muerte” .

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El fallecido, Fabián Luna , era hermano de Gustavo y Sebastián. Tanto ellos como su padre estaban acusados de haber demorado al menos 18 horas en llamar a la ambulancia para reanimar a la víctima, quien había quedado inconsciente. Concretamente, los señalaban por haberlo dejado morir.

Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de Lomas de Zamora desestimó la acusación y decidió absolver a los tres acusados , quienes recuperaron la libertad.

Tribunales de Lomas de Zamora.

El juez descartó el abandono de persona

Roberto, Gustavo y Sebastián Luna declararon que Fabián había llegado borracho la noche anterior y que comenzó a provocar destrozos, por lo cual lo redujeron en el suelo tras un forcejeo. En ese momento, se habría quedado dormido.

Sin embargo, al día siguiente, notaron que Fabián no respiraba y llamaron al 911 para pedir asistencia. Ya era tarde: estaba muerto.

Según se pudo determinar en el juicio, el padre y los dos hermanos habían sido atacados por la víctima en el marco de una crisis por alto consumo de alcohol y cocaína. Este tipo de episodios eran frecuentes y Fabián solía quedarse dormido.

El caso ocurrió en Villa Fiorito.

Además, se comprobó que la víctima murió de un paro cardíaco no traumático, como consecuencia del consumo de alcohol y cocaína. El juez Marcelo Dellature descartó que los acusados hubieran tenido la intención de dejarlo morir. Para el magistrado, simplemente hicieron lo mismo que otras veces: esperar a Fabián se le pase el ataque de nervios.

De esta manera, el juez resolvió absolver al padre y a los hermanos Luna, y ordenó la inmediata libertad de los tres.