La firme defensa de Damián De Santo de la industria nacional
Damián De Santo, alejado de la televisión y el teatro, compartió en las redes sociales imágenes de sus cabañas en Córdoba y defendió veranear en el país.
Alejado de la televisión y el teatro, Damián De Santo mostró sus cabañas en Córdoba y defendió la industria nacional cuando a través de un video en las redes sociales, el actor hizo un recorrido por su complejo de cabañas, Umbral del Sol, ubicado en Villa Giardino.
Hace largas temporadas que Damián De Santo y su esposa, Vanina Bilous, se mudaron a Córdoba para darle vida a este emprendimiento atendido exclusivamente por ellos mismos.
"Seguramente estás pensando en irte a Brasil. Nosotros, si querés, te hablamos en portugués", bromeó el actor al comienzo del clip que compartió en las redes sociales.
"No te culpo, es hermoso Brasil, me encanta. Pero mirá: 110 m² cubiertos de cabaña con su parrilla, su horno de barro, su hogar, su cama de 2x2, su jacuzzi, su agua mineral que sale de la canilla", describió una por una a las comodidades de su complejo.
"Tenemos generador, luz propia, gas natural. Estamos rodeados de sierras y los atardeceres... vas a morir. 'Descansar', es el lema de Umbral del Sol. Acá venís a vaciarte para llenarte de nuevo", sumó luego.
"Vacaciones y tranquilidad. Tenés dos piletas climatizadas: la interior y la exterior, de uso libre las 24 hs. El desayuno es hasta las dos de la tarde. ¿Esto te lo van a dar en Brasil?. Acordate, esto es industria argentina", concluyó Damián De Santo.
Larga carrera en la televisión y el teatro
Damián de Santo es un reconocido actor argentino con una extensa trayectoria enteatro, cine y televisión, conocido por roles icónicos como Gonzalo en Vulnerables, Marcos en Amor Mío, Tato en Botineras, y Diego en Viudas e Hijos del Rock & Roll, destacando por su versatilidad y ganando nominaciones al Martín Fierro por sus protagónicos en comedias y dramas.