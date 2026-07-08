Banfield tiene encaminada la llegada de un delantero paraguayo

A la espera de levantar las inhibiciones, Banfield se mueve silenciosamente en el mercado de pases con vistas al segundo semestre, en el que afrontará el Torneo Clausura y la Copa Argentina, enfrentando a Ferro Carril Midland en octavos de final. La noticia acerca de un refuerzo proviene desde Paraguay.

Tiago Isaías Caballero es el nombre apuntado por la dirigencia que preside Matías Mariotto . Es delantero, tiene 21 años y juega en Olimpia . Con la Selección Albirroja fue campeón del Preolímpico Sudamericano Sub-23.

Sigue el conflicto. El plantel de Banfield se plantó y no se presentó a entrenar por las deudas salariales

Cronograma. Banfield y Lanús ya conocen el fixture de las primeras tres fechas del Torneo Clausura

Banfield cuenta con siete inhibiciones en FIFA, motivo por el cual no puede sumar refuerzos hasta resolver la situación. En el mientras tanto, avanza en busca de asegurarse futuros futbolistas para completar el plantel que dirige Pedro Troglio.

En principio iba a jugar en Sportivo Luqueño, pero según informó ABC Paraguay, los planes se alteraron por una diferencia económica. Este medio agrega que militará en Banfield como parte de su proceso de consolidación profesional.

#Banfield tiene encaminada la llegada del delantero paraguayo Tiago Isaías Caballero, de 21 años. El atacante llega procedente de Olimpia de Paraguay. Formado en Nacional de Asunción, fue convocado a las selecciones juveniles de su país y viene de disputar la CONMEBOL… pic.twitter.com/yWw9fQy1L3

También el Taladro tiene avanzada la llegada del lateral izquierdo Lautaro Cano desde Vélez Sarsfield, tras un paso por Omonia Aradippou, de Chipre.

Ya conoce el estadio de Banfield

El delantero paraguayo realizó formativas en Nacional de Asunción y con Olimpia disputó la Copa Sudamericana 2026, en la que el Franjeado clasificó 1º en el grupo G y espera rival en octavos que saldrá de Independiente Medellín y Vasco Da Gama.

Banfield encamina la llegada del exNacional de Asunción.

Además, el joven delantero ya sabe lo que es pisar el estadio Florencio Sola, ya que enfrentó a Barracas Central por la 4º fecha del torneo continental, disputando los últimos 21 minutos en el triunfo del Decano por 2-1. Reemplazó a Adrián Alcaraz, jugador por el que Lanús retomó negociaciones para sumarlo a su plantel.

Más datos del delantero de Olimpia

Su oficialización quedará sujeta al levantamiento de las inhibiciones (7) que pesan sobre el club de Peña y Arenales. La operación, según consignó el medio Código Banfield, sería a préstamo por un año, sin cargo y con opción de compra.

Oriundo del barrio Primavera, en la ciudad de Luque, Tiago Caballero tuvo nueve presencias por el Torneo Clausura 2025 (cuatro como titular) y marcó un gol (Recoleta F.C.), además de una asistencia; mientras que en el Torneo Apertura 2026, cinco participaciones, sin goles. Por Copa Sudamericana solo el partido apuntado contra Barracas Central. En tanto, para Nacional anotó seis tantos en 68 partidos.