Allanamiento en Lomas de Zamora por el crimen de un joven en Transradio

Los presuntos autores del crimen de Nazareno fueron detenidos tras un allanamiento en Lomas de Zamora .

Efectivos de la Policía Bonaerense llevaron a cabo un allanamiento en Lomas de Zamora en el marco de la investigación por el crimen de Nazareno Tobías Isern , un joven de 21 años asesinado el 17 de noviembre por delincuentes en la localidad de Transradio.

El operativo derivó en el secuestro de un celular robado antes del homicidio y el dueño de este apuntó a quien se lo había vendido. Inmediatamente, comenzó la búsqueda del vendedor.

Todo comenzó con el hallazgo de una billetera en medio de un monte cercano al escenario del asesinato de Isern, que contenía un DNI, una cédula verde y un registro de conducir de un joven de La Matanza. Cuando los policías llegaron a él, dijo que había ido a la misma zona días antes del crimen y que les robaron los celulares de él y a su pareja. Gracias a ese dato, los investigadores comenzaron a analizar las antenas .

Además, aportaron datos para realizar un identikit de los sospechosos, clave en la investigación, ya que Kiara Alegre , única testigo del crimen de su amigo Nazareno, describió a los atacantes con las mismas señas particulares.

Crimen de Nazareno (1) Un allanamiento en Lomas de Zamora fue clave para la captura de los acusados.

Finalmente, un adolescente de 16 años y un joven de 23 fueron detenidos luego de una serie de allanamientos y una investigación minuciosa llevada a cabo por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas. También incautaron ropas oscuras que presuntamente fueron utilizadas al momento del crimen.

Un dato que les llamó la atención a los investigadores es que de los cinco celulares incautados se extrajeron fotos con armas de fuego, entre ellas una pistola Glock, similar a la que describió la joven víctima del robo de su celular.

Detenidos por el crimen de Nazareno

De acuerdo a lo precisado por los investigadores, las aprehensiones se concretaron en el marco de cuatro allanamientos de urgencia pedidos por el fiscal inicial del caso por homicidio en ocasión de robo, Fernando Semisa, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 Descentralizada de Esteban Echeverría.

Ambos sospechosos fueron detenidos y acusados del homicidio criminis cause de Isern y del robo agravado de la anterior víctima. La causa quedó a cargo de la Fiscalía N° 2 de Menores de Lomas.

El crimen de Nazareno

Nazareno fue asesinado cuando circulaba en bicicleta junto a una amiga, Kiara Alegre (21), quien se convirtió en testigo clave. Según su relato, los agresores salieron de la zona de pastizales, los amenazaron y exigieron la bicicleta. Nazareno se resistió y recibió un disparo en la cabeza. Los atacantes escaparon sin llevarse ninguna pertenencia.

El testimonio de Kiara resultó determinante. Describió a los agresores y el trayecto de huida, lo que permitió orientar el trabajo de la DDI Lomas de Zamora. Los rastrillajes en el área dieron con elementos que reforzaron la hipótesis de que los autores conocían el terreno: un tejido cortado, senderos de escape, una billetera hallada a 300 metros y zapatillas a 500 metros del lugar del crimen.