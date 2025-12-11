jueves 11 de diciembre de 2025
11 de diciembre de 2025
Qué dice el pronóstico para este jueves: ¿habrá lluvias y tormentas?

El pronóstico de este jueves presentará un clima caluroso e inestable, con posibilidad de chaparrones y hasta granizo: cuándo sucedería eso.

Por Diario La Unión
Este jueves presentará un clima caluroso e inestable, con posibilidad de chaparrones a la tarde. Según el organismo la temperatura mínima será de 18 grados y la máxima de 32 grados con viento del oeste y una humedad relativa del 96%.

Cómo sigue el pronóstico para los próximos días

El SMN anticipa que para finales del fin de semana las lluvias podrían volver a aparecer. Para el viernes se espera nuevamente buen tiempo, con cielo algo nublado durante toda la jornada, junto a temperaturas que rondarán entre 22 grados de mínima y 34 de máxima.

El sábado mantendrá la misma tendencia, con un cielo entre algo y parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 23 grados de mínima y los 33 grados de máxima.

En cambio, para el domingo se anticipa con probabilidad de chaparrones en la madrugada y mañana, pero con mejoras hacia la tarde y noche. Las temperaturas se prevén de entre 19 y 26 grados.

