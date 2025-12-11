Qué dice el pronóstico para este jueves: ¿habrá lluvias y tormentas?

Tras un miércoles con temperaturas elevadas y con lluvias registradas durante la noche, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un pronóstico en la misma sintonía en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para este jueves, con calor y probabilidad de lluvias y tormentas. Además, hay alerta por posible caída de granizo.

Este jueves presentará un clima caluroso e inestable, con posibilidad de chaparrones a la tarde. Según el organismo la temperatura mínima será de 18 grados y la máxima de 32 grados con viento del oeste y una humedad relativa del 96%.

Cómo sigue el pronóstico para los próximos días El SMN anticipa que para finales del fin de semana las lluvias podrían volver a aparecer. Para el viernes se espera nuevamente buen tiempo, con cielo algo nublado durante toda la jornada, junto a temperaturas que rondarán entre 22 grados de mínima y 34 de máxima.

El sábado mantendrá la misma tendencia, con un cielo entre algo y parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 23 grados de mínima y los 33 grados de máxima.

En cambio, para el domingo se anticipa con probabilidad de chaparrones en la madrugada y mañana, pero con mejoras hacia la tarde y noche. Las temperaturas se prevén de entre 19 y 26 grados.

