Ópticos de Lomas de Zamora alertan sobre la importancia de elegir lentes de sol de calidad

Cada 13 de diciembre se conmemora el Día del Óptico , en coincidencia con la festividad de Santa Lucía. Tres profesionales de Lomas de Zamora hablaron sobre la próxima llegada del verano y remarcaron la importancia priorizar la salud y de elegir lentes de sol de calidad para proteger la vista de cara a la temporada de mayor exposición solar.

Los especialistas explicaron que, para ser considerados seguros, los anteojos deben contar obligatoriamente con filtro ultravioleta (UV) y, de ser posible, con cristales polarizados y antirreflejos . Estos elementos permiten bloquear el ingreso de los rayos dañinos y brindar una visión más nítida.

La diferencia entre un producto confiable y uno que no lo es puede detectarse de manera sencilla por parte de los expertos. “Si los cristales presentan aberraciones o pequeñas deformaciones, eso indica una calidad inferior, lo que incluso puede provocar filtraciones de rayos ultravioletas y generar complicaciones oculares”, advirtió Daniel, de Óptica Fedirka (Cerrito 1504), que inmediatamente agregó que “esas anomalías son muy comunes en los lentes que se venden en puestos de la vía pública, mientras que los adquiridos en ópticas cuentan con garantía”.

Si los cristales presentan aberraciones o pequeñas deformaciones, eso indica una calidad inferior, lo que incluso puede provocar filtraciones de rayos ultravioletas y generar complicaciones oculares Si los cristales presentan aberraciones o pequeñas deformaciones, eso indica una calidad inferior, lo que incluso puede provocar filtraciones de rayos ultravioletas y generar complicaciones oculares

En cuanto a las preferencias del mercado, los ópticos coincidieron en que los modelos más buscados son los que tienen cristales amplios, ya que cubren mejor el ingreso de luz solar. “Los cuadrados en color negro son los de mayor demanda”, sostuvo Maia, de Óptica Lutz Ferrando (Italia 459).

A la hora de elegir, señalan que no solo importa la salud visual, sino que también el diseño. “Para seleccionar unos buenos lentes de sol hay que tener en cuenta la calidad y el estilo. Ambos parámetros deben ir de la mano: nosotros recomendamos, pero la última palabra la tiene el cliente”, remarcó Daniel.

Para seleccionar unos buenos lentes de sol hay que tener en cuenta la calidad y el estilo. Ambos parámetros deben ir de la mano: nosotros recomendamos, pero la última palabra la tiene el cliente Para seleccionar unos buenos lentes de sol hay que tener en cuenta la calidad y el estilo. Ambos parámetros deben ir de la mano: nosotros recomendamos, pero la última palabra la tiene el cliente

Por su parte, Sergio, de Óptica Milenium 2 (Boedo 161), destacó la importancia de no descuidar la protección: “Es fundamental comprar lentes que tengan filtro UV”. Y añadió que hoy existe “un amplio abanico de modelos que se ajustan perfectamente a los gustos de cada vecino y a las distintas ocasiones en las que pueden ser usados”.

98092e81-9f6f-47ff-add5-4488e6e040a3 Los especialistas advirtieron a los vecinos de Lomas sobre el uso de lentes que no son adquiridos en ópticas.

Con la llegada del calor, los ópticos lomenses recuerdan que cuidar la vista empieza por elegir anteojos confiables y certificados, una decisión que resulta clave para disfrutar del verano sin riesgos ni preocupaciones.