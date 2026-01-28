Turdera cumplirá 116 años y lo celebrará a lo grande

Un fin de semana para celebrar la historia e identidad de Turdera.

Turdera cumple 116 años como un pueblo lleno de historia, identidad y comunidad. Para festejar a lo grande un nuevo aniversario, este fin de semana habrá diferentes actividades gratuitas organizadas por el Municipio.

El viernes 30 de enero se realizará una nueva edición de Paseo Turdera, un recorrido por lugares históricos del barrio. "Invitamos a los vecinos y vecinas a ser parte de una experiencia única para conectar con nuestras raíces, fortalecer nuestra identidad y descubrir los secretos, la arquitectura y los personajes que forjaron este rincón tan especial. Esta vez ampliaremos nuestros horizontes para trasladarnos por los márgenes antiguos del trazado original y visitaremos puntos históricos que no formaron parte de ediciones anteriores, redescubriendo el patrimonio que se esconde en cada rincón de nuestro barrio", destacaron desde el CGM Turdera.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Centro de Gestión del Municipio - Turdera (@turdera.cgm) A cargo de Liliana Ramírez, las recorridas comenzarán en las calles Suipacha y Padre Bruno, tendrán una duración aproximada de 2 horas y se desarrollarán en dos horarios: a las 9 y a las 18. Para sumarse, los interesados tienen que mandar un mensaje directo al Instagram o al Facebook del CGM Turdera. El cierre de la jornada será a las 20 con el Festival Turdera Pueblo en la Plaza San Martín, donde se presentarán artistas locales.

Mientras que el sábado 31 de enero, a las 9, van a pintar un mural histórico junto a la organización comercial "La Turderita" sobre la calle Santa María, entre Hipólito Yrigoyen y San Lorenzo.

Promociones exclusivas en comercios de Turdera Del viernes el domingo, el circuito gastronómico, comercial y cultural "La Turderita" ofrecerá promociones exclusivas en los locales Villa Turdera (Suipacha 25), Flor de Helado (San Joaquín 385), Casanegra (Reconquista 69), Granja Solecito (Puig 311), EncontrarTE (Antártida Argentina 598), Club Alumni (Zapiola 435), La Casita (Suipacha 309 y Zapiola 517) y Textil Turdera (Antártida Argentina 299).

