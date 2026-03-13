Lanús visita a Estudiantes con la misión de volver a la victoria

Después de la dura derrota ante Boca Juniors , Lanús quiere enderezar su andar en el Torneo Apertura tras coronarse campeón de la Recopa Sudamericana y esta noche, desde las 20, intentará pisar fuerte ante Estudiantes de La Plata en condición de visitante, en el encuentro que cerrará la fecha 10.

El Granate necesita un triunfo para acomodar su posición en la zona A, luego de una seguidilla de tres partidos sin poder ganar, y es lo que buscará ante el siempre complicado Estudiantes para no quedar relegado en la lucha por un lugar en los playoffs.

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La prueba para el equipo de Mauricio Pellegrino no será sencilla, con el agravante que nuevamente no tendrá a disposición a Marcelino Moreno, su principal figura , y ahora se le suma la baja del chileno Matías Sepúlveda, quien quedó afuera de los concentrados por una lesión muscular. Además, enfrente estará un equipo que es fuerte en condición de local, más allá de la última derrota ante Vélez. Es más, en esta temporada, ganó tres de los cuatro que disputó en el Estadio UNO.

A pesar de lo que fue de la derrota ante el Xeneize, el entrenador del Granate mantendría a la mayoría de los titulares del último partido, pero con una duda sobre quién ocupará el lugar de Marcelino, quien disputó su último partido en la final ante Flamengo.

pellegrino mauricio El DT de Lanús analiza cambios y no confirmó el equipo.

Si bien la principal opción de Franco Watson, el DT analiza la posibilidad de poner en esa zona a Walter Bou, quien -según Pellegrino- puede jugar de segundo delantero. De optar por esta alternativa, Thomas De Martis podría ingresar al equipo titular.

¿Cómo llega Estudiantes?

El equipo de La Plata, que ahora tiene como DT a Alexander Medina tras la salida de Eduardo Domínguez, buscará recuperarse rápido de la caída ante el Fortín para que el nuevo ciclo arranque de buena manera, tras dos semanas completa de entrenamientos.

Sin embargo, el Pincha llegará con algunas bajas, ya que no podrá contar con el defensor Leandro González Pires, quien llegó a las cinco amarillas, y tampoco con el atacante Lucas Alario, con una lesión muscular. Por eso, respecto al último partido, habría un cambio: Santiago Núñez por González Pires.

Posibles formaciones de Estudiantes - Lanús

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Edwuin Cetré; y Guido Carrillo.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson o Thomas De Martis, Ramiro Carrera; y Walter Bou.

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: José Carreras

Estadio: Jorge Luis Hirschi

Hora: 20

TV: ESPN Premium