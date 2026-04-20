La canasta de servicios públicos en el AMBA aumentó casi 50% en un año

La leve baja mensual se explica por una reducción del 22,5% en el gasto de energía eléctrica, debido a que abril presenta el menor consumo del año por factores estacionales. Esta disminución compensó las subas en otros rubros, como el gas natural, que aumentó un 16% por el mayor consumo estacional y el incremento del cargo fijo, y el transporte, que subió un 6,1%.

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La información proviene del reporte número 37 del Observatorio de tarifas y subsidios IIEP (UBA-CONICET) correspondiente a abril de 2026 y al que accedió la Agencia Noticias Argentinas. El informe destaca: “La menor cantidad consumida de energía eléctrica compensa el incremento tarifario en todos los servicios”.

Actualmente, los hogares del AMBA pagan tarifas que cubren, en promedio, el 61% de los costos de los servicios, mientras que el Estado nacional se hace cargo del 39% restante.

El impacto de los servicios públicos en los ingresos

En cuanto al impacto en los ingresos, la canasta de servicios públicos representó en abril el 12,2% del salario promedio registrado, mientras que el rubro de mayor peso es el transporte, que explica el 50% del total de la canasta.

Según el documento, “el peso del gasto en transporte explica el 50% de la canasta y se presenta como el gasto de mayor consideración sobre los ingresos del hogar”.

En tanto, el costo técnico del boleto de colectivo se situó en $1.927, frente a un boleto mínimo de $715 en la Ciudad de Buenos Aires. Además, en el sector de los hidrocarburos, el precio promedio de la nafta súper se estimó en $2.041 por litro a principios de mes.