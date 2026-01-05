lunes 05 de enero de 2026
Estas son las series que se estrenan en Universal TV en enero

En el primer mes del año a Universal TV llegan nuevas temporadas de sus series clásicas junto con un nuevo policial junto con la nueva entrega de FBI.

Nueva temporada de FBI.&nbsp;

Universal TV anuncia dos grandes noticias para los fans de las series de Wolf Entertainment: FBI está de regreso con su octava temporada y también se estrena la primera entrega del imperdible policial Law & Order Toronto: Criminal Intent; y, por otro lado, llega el atrapante thriller legal The Rainmaker.

FBI (octava temporada): desde 8 de enero

La octava temporada de FBI llega a Universal TV en enero con más adrenalina que nunca. Bajo la creación de Wolf Entertainment (Dick Wolf), el show festejará esta temporada 150 episodios al aire, mostrando la vida de un grupo de élite dentro de la Oficina Federal de Investigación de Nueva York que se dedica a resolver los crímenes más importantes para mantener la seguridad del país.

En su octava temporada habrá pormenores del funcionamiento interno de la agencia, cuyos integrantes emplean diariamente su inteligencia y sus conocimientos de tecnología para llevar adelante investigaciones con las que se hallan a las personas más peligrosas del mundo.

Nuevas series en Universal TV, con la octava temporada de FBI.

Law & Order Toronto: Criminal Intent (primera temporada) desde el 14 de enero

Universal TV trae este atrapante policial creado por Wolf Entertainment y desarrollado por Tassie Cameron y René Balcer, esta temporada de 10 episodios sigue a los Sargentos Detectives Henry Graff y Frankie Bateman, mientras investigan homicidios de alto perfil en la metrópolis más grande de Canadá.

Sus habilidades únicas se muestran a través de tácticas psicológicas, con un fuerte enfoque en los motivos y acciones de los criminales. Estos casos exploran los mundos de las altas finanzas, la política, el sector inmobiliario, los medios y más.

The Rainmaker (primera temporada) desde el 30 de enero

La primera temporada de The Rainmaker, el thriller legal de 10 episodios basado en la novela de 1995 publicada por el popular escritor norteamericano John Grisham, sobre un complejo y eventualmente violento caso judicial.

Milo Callaghan (Dune: Prophecy) interpreta a Rudy Baylor, recién graduado de la facultad de derecho, quien se enfrenta al veterano del tribunal Leo Drummond, así como a su novia de la universidad, Sarah. Rudy, junto con su jefe Bruiser y la desaliñada asistente legal Deck, descubren dos conspiraciones conectadas en torno a la misteriosa muerte del hijo de su cliente.

