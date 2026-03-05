Llega un innovador taller a Temperley que estimula la creatividad de los adultos mayores

El taller que se dictará en Temperley busca fomentar la creatividad en los adultos mayores.

Un innovador taller brindará Casa Kilhawe en Temperley gracias al proyecto Palabras Enredadas que invita a los adultos mayores a sumarse a encuentros donde no sólo ejercitarán su cerebro, también tendrán lugar para la expresión, la reflexión, el juego y la posibilidad de compartir experiencias.

A fin de este mes se va abrir el taller para adultos mayores en la casona histórica de Banfield que está ubicada en Suárez 326, Barrio Inglés de Temperley y se trata de encuentros que se diferencian de los talleres para la memoria porque en estas clases van a fomentar la creatividad de cada participante.

Rosana Domínguez, que es parte de Palabras Enredadas y quien estará al frente de este taller junto a sus compañeras, contó: "Queremos que los +60 que se anoten no se encuentren con el típico taller de memoria porque si bien vamos a trabajar con el cuidado cognitivo, también vamos a hacer foco en la comunicación, las emociones y la autoestima".

Palabras Enredadas es un grupo de narración oral y talleres integrado por Ana Noguerol , Viviana Tuccini y Rosana Domínguez . Ellas se encargan de narrar cuentos para niños y también se dedican a los adultos mayores. A través de "Creativamente", las personas mayores no sólo van a contar con ese lugar de pertenencia tan importante, además van a participar de juegos de ingenios, lecturas, van a poder plasmar sus sentimientos a través de la escritura y más.

"La escritura creativa y dinámica es una de las consignas en las que vamos a trabajar de forma grupal para mantener la mente ágil", recalcó Domínguez.

Diseño sin título (13) Palabras Enredadas genera un espacio de reflexión, escritura y juegos.

Sobre el objetivo central de la iniciativa, las organizadoras del taller admitieron: "Queremos que pasen un buen momento mientras fortalecen la atención, la conversación y la memoria".

Incentivar a los adultos para que recuerden momentos, historias vividas también es una forma de trabajar esos pensamientos. "Vamos a valorar la experiencia y la sabiduría de nuestros mayores y se los vamos hacer saber que será fundamental para la autoestima", detallaron.

Cómo inscribirse

Las inscripciones para participar de este taller para personas de más de 60 años ya están abiertas. Adelantaron que los encuentros serán los jueves a las 16.30 y según el cupo comenzaría a fin de este mes. Para recibir más información o anotarse hay que enviar un mensaje de WhatsApp al 1154777319