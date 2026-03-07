sábado 07 de marzo de 2026
Sobre las tablas.

Sofía Gala volvió a escena con "Lo que se pierde se tiene para siempre"

La multipremiada obra de teatro tiene un elenco encabezado por Sofía Gala junto con grandes figuras, una puesta basada en textos de Alejandra Kamiya.

Sofía Gala y gran elenco. 

La multipremiada obra de teatro "Lo que se pierde se tiene para siempre" regresó a escena en la cartelera porteña protagonizada por un elenco de lujo compuesto por Sofía Gala Castiglione junto con Marita Ballesteros, Enrique Amido y Camila Marino Alfonsín.

Basada en los textos de Alejandra Kamiya, bajo la dirección de Anahí Berneri y dramaturgia de Javier Berdichesky y Andrés Gallina, la puesta se presenta los jueves a las 20 en el Teatro Astros, en la Avenida Corrientes 746.

El Teatro del Municipio de Lomas recibe a los vecinos con propuestas para todos los gustos.
Finde cultural.

Ilustraciones y una obra de teatro infantil, en el Teatro de Lomas

Luisa vuelve a escena. 
Recomendado.

Vuelve a escena la obra de teatro "Luisa", de Luciana Cervera Novo

"A veces los personajes logran salir de las páginas de los libros. La suerte acompañó a algunos de los míos y Anahí Berneri sopló sobre ellos: ahora están vivos"”, dice Alejandra Kamiya.

Una obra de teatro con Sofía Gala.

De qué trata la obra con Sofía Gala

Con Sofía Gala, en la obra, una Madre se pierde en algo que no se nombra. En su taller de ebanistería, un Padre parece no haber acariciado a nadie tanto como a sus maderas.

Como un puente, la hija recorre las ocho cuadras que separan las casas de sus padres, llevando y trayendo ollas con comida, fotos, muebles, sobres con dinero. Lo que intenta es maratónico: unir las partes en que se ha dividido su vida.

