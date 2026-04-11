sábado 11 de abril de 2026
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11 de abril de 2026
La madre de la víctima.

Excarcelaron a la mujer que mató a su pareja en Parque Barón: "Es peligrosa para ella y para terceros"

La madre de Juan Maximiliano Molina apuntó contra la imputada y aseguró que tenía una perimetral vigente, denuncias por maltrato y abandono de sus hijos.

La madre de Juan Maximiliano Molina criticó la excarcelación de la acusada.

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En diálogo con La Unión, Marisa Rico cuestionó la decisión judicial, y expresó su preocupación por la liberación de la acusada por el asesinato a puñaladas de su hijo.

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“Tenía perimetral y no podía acercarse a sus hijos ni a su hermana, la cual radicó la denuncia por los maltratos y el total abandono de dichas criaturas”, expresó sobre los antecedentes que tendría la acusada, que, a su entender, debieron ser considerados por la Justicia al momento de conceder el beneficio.

“Estaban desnutridas y ella mandaba a edir a las calles”, agregó sobre la situación crítica en la que habría tenido a los menores antes de su arresto por el crimen.

FotoJet (33)

Cómo sigue la causa por el crimen en Parque Barón

La mujer acusada asesinar a puñaladas a Juan Maximiliano Molina en Parque Barón fue excarcelada por decisión del Juzgado de Garantías 1 de Lomas de Zamora, medida que quedó firme tras ser ratificada por la Cámara de Apelaciones interviniente.

Mientras tanto, la imputada continúa vinculada a la causa, acusada de “homicidio agravado por el vínculo cometido con exceso en la legítima defensa en contexto de violencia de género”, y deberá cumplir con las restricciones impuestas por la Justicia mientras avanza la investigación.

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