Excarcelaron a la mujer que mató a su pareja en Parque Barón: "Es peligrosa para ella y para terceros"

La madre de Juan Maximiliano Molina criticó la excarcelación de la acusada.

La excarcelación de la imputada por el crimen de Juan Maximiliano Molina en Parque Barón, generó un fuerte rechazo por parte de la madre de la víctima, quien aseguró que "es una persona peligrosa tanto para ella como para terceros”.

En diálogo con La Unión, Marisa Rico cuestionó la decisión judicial, y expresó su preocupación por la liberación de la acusada por el asesinato a puñaladas de su hijo.

“Tenía perimetral y no podía acercarse a sus hijos ni a su hermana, la cual radicó la denuncia por los maltratos y el total abandono de dichas criaturas”, expresó sobre los antecedentes que tendría la acusada, que, a su entender, debieron ser considerados por la Justicia al momento de conceder el beneficio.

“Estaban desnutridas y ella mandaba a edir a las calles”, agregó sobre la situación crítica en la que habría tenido a los menores antes de su arresto por el crimen.

FotoJet (33) Cómo sigue la causa por el crimen en Parque Barón La mujer acusada asesinar a puñaladas a Juan Maximiliano Molina en Parque Barón fue excarcelada por decisión del Juzgado de Garantías 1 de Lomas de Zamora, medida que quedó firme tras ser ratificada por la Cámara de Apelaciones interviniente. Mientras tanto, la imputada continúa vinculada a la causa, acusada de “homicidio agravado por el vínculo cometido con exceso en la legítima defensa en contexto de violencia de género”, y deberá cumplir con las restricciones impuestas por la Justicia mientras avanza la investigación.

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