El joven de Lomas que con su bandoneón triunfa en una gira por Europa

Desde Lomas de Zamora, con 23 años está en medio de su segunda gira por Europa con su mejor compañía: el bandoneón.

Con apenas 23 años, el músico, acordeonista y bandoneonista de Lomas , Nicolás Cardozo -de gira en Europa- contó como nace su pasión por un instrumento identificado con el tango y confesó que estar en el exterior lo nutre para formar a las nuevas generaciones y sueña con crear su propia orquesta de músicos jóvenes.

Cuando tenía 7 años conoció el acordeón en un viaje familiar. "Recuerdo que vi a un nene de 5 años que estaba tocando un acordeón de juguete y me llamó tanto la atención que enseguida pedí el instrumento porque desde ese momento sentí la inquietud por querer tocarlo", comenzó relatando lo que años más tarde se convertiría en su compañero de vida.

Nico nació en una familia de músicos porque su papá es guitarrista por lo que su hogar respiraba música todo el tiempo. Así fue que su historia con el acordeón fue la primera, pero cuando cumplió los 15 años comenzó a tocar el bandoneón que, según explicó el músico lomense es un instrumento diferente, pero fue el que lo hizo recorrer Europa.

Si bien, Nico contó desde Francia - el lugar de la gira en el que está actualmente- que su lugar de residencia es Rafael Calzada, detalló que se crió el Lomas de Zamora. "Estudié en el Conservatorio Julián Aguirre de Banfield y actualmente sigo ligado a la zona porque tengo allí una de las sucursales de la Escuela de Chamamé Nico Cardozo", contó.

El joven músico se encuentra en este momento en su segunda gira por Europa llevando la música del país a cada rincón del mundo y comparte muchas de esas aventuras en su canal de YouTube/Nico Cardozo. Desde muy chico estar de gira se ha convertido en su estilo de vida. "Como mi papá es guitarrista comencé con él y recorrimos muchas provincias como Formosa, Entre Ríos, Santa Fe y hemos llegado hasta Paraguay", relató, pero cuando cumplió los 17 años comenzó a viajar solo: "Mis primeros viajes fueron a Paraguay y a Brasil".

Siempre llevando la música nativa como el folklore de Argentina, su primer gira por Europa la inició a sus 21 años y recorrió distintos países como Francia, Alemania, España, Suiza, Holanda y Austria. "Tocamos tango, chamamé y folklore", aclaró sobre las presentaciones que hace junto al Quinteto Galván.

Las giras por Europa

Nico comentó que la oportunidad de girar por toda Europa nace gracias al Taller Galván que es un espacio donde se encargan de restaurar y fabricar bandoneones. "Ellos son los que me contratan para exponer en el mundo al bandoneón nacional", detalló y agregó que lo que muestran en las presentaciones son tres estilos de bandoneón: uno de oro, otro de acrílico para que se pueda observar el interior del instrumento y el tradicional de madera.

"Los bandoneones están fabricados por Pedro Galván que, además es el director musical del proyecto", explicó sobre el grupo que integra Nico que se llama Quinteto Galván y gracias a ser contratado por ellos tiene la oportunidad de girar por el mundo.

Sobre las presentaciones que brindan recalcó que cada show cuenta con las expresiones musicales del país: "Tocamos tango, pero a mitad del espectáculo aparece el folklore y sus derivados como la zamba, chamamé o el gato. También la danza está presente".

A pesar de su corta edad, Nico tiene una gran experiencia sobre lo que significa vivir fuera de Argentina y sobre ello contó;: "Lo bueno de estar lejos es conocer las distintas formas de vida, las culturas y como músico también me llevo una gran experiencia viendo otros géneros musicales que luego me sirven a la hora de componer o encarar una obra nueva y lo que más se extraña es el valor del beso, del abrazo y de las juntadas con amigos porque se nota a la distancia lo expresivos y emocionales que somos".

Un futuro prometedor

Nico aseguró que no se ve viviendo en Europa, pero sí siendo parte de estas giras. "Me quedaría en mi país viviendo un tiempo más porque me veo trabajando en Argentina porque tengo mi propia escuela de chamamé con unos 100 alumnos aproximadamente nivel nacional e internacional ya que dictamos clases virtuales y presenciales en Buenos Aires", señaló.

Formar nuevos valores es a lo que apunta Nico. Cuenta con dos sucursales de sus escuelas, una está en Lomas de Zamora y la otra en pleno centro de CABA. "Me gustaría seguir formando a los chicos para que puedan representar al país como lo estoy haciendo yo en este momento a eso aspiro y en muchos años sí volvería a Europa para expandir mi propio proyecto", aclaró y agregó que sueña con crear "una orquesta de músicos jóvenes y seguir estudiando para formarse más y mejor", pero aclaró que siempre su meta será "tratar de hacer lo mejor por la música de mi país".

Para saber más de Nico, sus escuelas y giras entrar en las siguientes cuentas de Instagram: @nico_cardozooficial, @nicocardozo.escuela