Lo mató una bala perdida en Navidad: a seis años de la tragica muerte de David Benitez

David Benítez , el vecino de Villa Albertina fallecido por una bala perdida .

Mientras muchas familias aprovechan la Navidad para reunirse, los seres queridos de David Benítez no pueden borrar el recuerdo de la noche del 25 de diciembre del 2019, cuando falleció por una bala perdida , durante los festejos de Nochebuena en Villa Albertina .

Es que a pesar de que pasaron seis años de la tragedia, la causa permanece carente de avances en la investigación, con un crimen que parece que va camino directo a la impunidad .

"Quedó todo en la nada, con promesas y mentiras", lamentaron desde el entorno familiar de la víctima, en diálogo con La Unión, a horas de cumplirse un nuevo aniversario de su muerte.

"Declararon todos los testigos, pero nunca hicieron nada. Me cansé de que renegar", expresaron a este medio. Mientras tanto, la memoria de David permanece vigente en el corazón de sus familiares, que no dejan de llorar su triste partida.

Según la reconstrucción de los hechos, Benítez festejaba la Navidad en la casa donde vivía con su pareja y los tres hijos de ambos, cuando salió al patio de la propiedad ubicada en el barrio de Albertina, para cuidar a una de las criaturas que se divertía con cañitas voladoras.

De acuerdo al relato de su pareja a la Policía, habían pasado pocos minutos de las 12 de la noche y todo transcurría normalmente, hasta que, de repente, entró a la sala tomado del cuello. "Má, me dieron un tiro", le dijo a ella, mientras se desangraba.

Un detenido por la bala perdida en Villa Albertina

La pericia balística determinó que el proyectil alojado en el cuerpo del fallecido corresponde al calibre de un arma 9 milímetros, aunque la causa no tuvo mayores novedades, más que la detención de un vecino que fue liberado a las pocas horas por falta de pruebas.

El motivo de su arresto había sido que circularon videos que publicó él mismo en sus redes sociales, donde se lo veía portando armas y disparando al aire. Durante el allanamiento en su domicilio imputaron balas en poder del sujeto que quedó imputado "tenencia ilegal de arma de guerra que permaneció aprehendido algunos días", aunque no coincidían con la que terminó con la vida de la víctima.

La causa estuvo desde un principio a cargo de Silvina Estévez, fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.