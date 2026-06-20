Temperley empató con San Martín de Tucumán y masticó bronca

Empate amargo: Temperley no lo liquidó y masticó bronca
Temperley le ganaba bien a San Martín de Tucumán y no sufría cerca de su arco, pero una desatención en defensa dejó al Gasolero con un empate de sabor amargo en el encuentro pendiente de la fecha 4 de la Primera Nacional. Fue 1 a 1 en el estadio Alfredo Beranger.
El equipo de Nicolás Domingo arrancó mejor, lo fue a buscar y rápidamente tomó el control del juego. Sin embargo, le costó traducirlo en situaciones de peligro. Por eso, recién pudo convertir a los 34 minutos, en lo que fue su primera situación clara del partido. Y el que convirtió fue nuevamente Pedro Souto, que ya suma cuatro goles en el torneo.
El mediocampista, con un cabezazo certero tras un centro de Gabriel Hauche, logró destrabar el partido y potenció el juego del local, que estuvo cerca de irse al descanso con dos goles arriba.
Sin embargo, San Martín mejoró en el complemento y el encuentro se hizo de ida y vuelta. Si bien los minutos iniciales el predominio seguía siendo del Celeste, los jugadores del local sintieron el cansancio y el Santo lo aprovechó para acercarse al arco de Ezequiel Mastrolía.
El partido se emparejó, pero Temperley no sufría en defensa. Por eso, el gol de Santiago Briñone a los 33 minutos fue un golpe que no esperaba, del cual no se pudo recuperar y por eso el encuentro terminó 1 a 1 en el Sur.
¡Final del partido!
Temperley no pudo liquidar el partido en su mejor momento y lo pagó caro, al igualar 1 a 1 con San Martín de Tucumán por la Primera Nacional.
Tiempo cumplido: se adicionaron 5 minutos
Se acerca el final
Después del golpe del gol, Temperley volvió a tomar el protagonismo y va por el triunfo en los últimos cinco minutos.
¡GOL DE SAN MARTÍN DE TUCUMÁN!
La mejoría del Santo se cristalizó a los 33 minutos: tras un centro desde la derecha de Alfara, Briñone recibió por otro sector y un remate al primer palo puso el 1 a 1.
De ida y vuelta: electrizante partido en Turdera
Temperley no se replegó después del gol y mantiene su intensidad, pero San Martín levantó, mejoró su juego con más peso arriba, y el partido se hizo de ida y vuelta.
¡Arrancó el segundo tiempo!
Temperley y San Martín de Tucumán ya disputan los últimos 45 minutos
¡Final del primer tiempo!
Temperley pegó en la primera clara que tuvo y se va al entretiempo con una buena victoria ante San Martín de Tucumán
Temperley, cerca del segundo: se lo perdió Hauche
En esta oportunidad, hubo cambio de roles: desborde Souto y centro preciso para la entrada del "Demonio", que conectó el balón pero no pudo vencer al arquero visitante.
¡GOOOOOL DE TEMPERLEY!
Otra vez Pedro Souto. En su buena posición, Souto se hace importante y convirtió su cuarto gol en el torneo con un cabezazo certero tras un preciso centro de Gabriel Hauche.
"Pedro Souto"— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) June 20, 2026
Por el gol del jugador de Temperley ante San Martín de Tucumán. pic.twitter.com/WPfbmjRi43
Primer aviso de San Martín de Tucumán
Con un tiro libre desviado de Jorge Juárez, el conjunto visitante tuvo la primera llegada en el partido.
Temperley toma el control del juego
El equipo de Nicolás Domingo arrancó mejor y tiene el protagonismo en los primeros minutos. Sin embargo, apenas tuvo una aproximación clara.
¡Arrancó el partido!
Temperley y San Martín ya juegan por el partido pendiente de la Primera Nacional.
Formaciones de Temperley vs. San Martín de Tucumán
Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Franco Benítez, Adrián Arregui, Franco Díaz, Pedro Souto; Gabriel Hauche y Facundo Krüger.
San Martín de Tucumán: Nahuel Manganelli; Víctor Salazar, Guillermo Rodríguez, Ezequiel Parnisari, Lucas Diarte; Santiago Briñone, Agustín Granero, Nicolás Castro, Aníbal Paz; Jerónimo y Luca Arfaras.
Arbitro: Felipe Viola. Hora: 16:00hs. Cancha: Temperley. TV: LPF Play.