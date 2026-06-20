Temperley empató con San Martín de Tucumán y masticó bronca

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Empate amargo: Temperley no lo liquidó y masticó bronca

Temperley le ganaba bien a San Martín de Tucumán y no sufría cerca de su arco, pero una desatención en defensa dejó al Gasolero con un empate de sabor amargo en el encuentro pendiente de la fecha 4 de la Primera Nacional. Fue 1 a 1 en el estadio Alfredo Beranger.

El equipo de Nicolás Domingo arrancó mejor, lo fue a buscar y rápidamente tomó el control del juego. Sin embargo, le costó traducirlo en situaciones de peligro. Por eso, recién pudo convertir a los 34 minutos, en lo que fue su primera situación clara del partido. Y el que convirtió fue nuevamente Pedro Souto, que ya suma cuatro goles en el torneo.

El mediocampista, con un cabezazo certero tras un centro de Gabriel Hauche, logró destrabar el partido y potenció el juego del local, que estuvo cerca de irse al descanso con dos goles arriba.

Sin embargo, San Martín mejoró en el complemento y el encuentro se hizo de ida y vuelta. Si bien los minutos iniciales el predominio seguía siendo del Celeste, los jugadores del local sintieron el cansancio y el Santo lo aprovechó para acercarse al arco de Ezequiel Mastrolía.

El partido se emparejó, pero Temperley no sufría en defensa. Por eso, el gol de Santiago Briñone a los 33 minutos fue un golpe que no esperaba, del cual no se pudo recuperar y por eso el encuentro terminó 1 a 1 en el Sur.