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8 de abril de 2026
Rechazo.

Organizan un ruidazo en la Plaza Grigera de Lomas contra la reforma de la Ley de Glaciares

Este miércoles, el oficialismo buscará aprobar los cambios a la Ley de Glaciares que facilita la actividad minera. Proponen un ruidazo en la Plaza Grigera y en Temperley, entre otros puntos.

Ruidazo en la Plaza Grigera y vigilia en el Congreso mientras Diputados busca aprobar la reforma a la Ley de Glaciares.

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Puntos de encuentro para el ruidazo en zona Sur

  • Adrogué, en Esteban de Adrigué y Espora, a las 19.30
  • Claypole, en Plaza de la Copa, a las 18
  • Ezeiza, Peatonal y la ruta, a las 18
  • Lanús, en 25 de Mayo y Pavón, a las 20
  • Lomas de Zamora, en la Plaza Grigera, a las 20
  • Temperley, Cangallo y Almirante Brown, a las 20
  • Montegrande, en la Plaza Mitre a las 19.30

Mientras tanto, en Diputados, el oficialismo intentará convertir en ley la media sanción proveniente del Senado. El panorama es complicado. Para la sesión de este miércoles desde las 15, La Libertad Avanza cuenta con el apoyo del PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo, pero además sumará un puñado de votos de Unión por la Patria y de Provincias Unidas.

Así lo refleja el dictamen de mayoría con el que el oficialismo y sus socios se alzaron este martes en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y Asuntos Constitucionales, en tanto que la oposición firmó dictámenes de rechazo.

Embed - Ruidazo Nacional on Instagram: "Alzamos nuestras voces en contra de la reforma de la Ley de Glaciares y el avance del extractivismo contaminante de nuestros recursos más preciados. El agua vale más que todo. Este miércoles 8/4 luchemos por nuestros derechos. Un punto por barrio. Un fuego en cada esquina. Nos vemos en las calles."
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Marcha al Congreso y vigilia hasta la votación en Diputados

Los distintos partidos políticos del Frente de Izquierda preparan para las 17 una movilización en rechazo a la reforma a la Ley de Glaciares en las inmediaciones del Congreso, que incluye una vigilia hasta el momento de la votación en la Cámara de Diputados.

El ex diputado nacional Juan Carlos Giordano, referente de Izquierda Socialista, denunció que “el Gobierno de Javier Milei pretende entregar por 30 años los glaciares a las mineras, modificando la ley vigente y articulándose junto al RIGI, con la complicidad de diferentes bloques patronales”

Por su parte, el diputado nacional del Frente de Izquierda Nicolás del Caño advirtió que “gobernadores y mineras, con coimas y lobby, quieren tirar abajo la ley que protege el agua de todo el país. Su plan: saqueo, contaminación y destrucción. No lo podemos permitir".

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La normativa actual, que data de 2010, protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares que están constituidas por una mezcla de suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos.

La reforma de Glaciares busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales. Además, la iniciativa le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no de acuerdo a sus propios criterios, reduciendo la injerencia de la administración central.

Los bloques de la oposición dura y organizaciones ambientalistas rechazan la iniciativa debido a que quedaría sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de áreas consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos, que son vitales para el consumo humano, para la biodiversidad y para el equilibrio climático.

La iniciativa oficial introduce una precisión al hablar de las “formas periglaciares” y alienta a distinguir entre aquellas que cumplen funciones de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” y aquellas que no necesariamente cumplen dicha finalidad y son aptas para la utilización económica.

Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable.

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