Organizan un ruidazo en la Plaza Grigera de Lomas contra la reforma de la Ley de Glaciares

Ruidazo en la Plaza Grigera y vigilia en el Congreso mientras Diputados busca aprobar la reforma a la Ley de Glaciares.

Con el lema "el agua vale más que el oro", y la premisa fundamental de que la Ley de Glaciares no se toca, el ruidazo tiene el objetivo de alzar la voz para rechazar los cambios que permitirán entregar zonas de periglaciares a la actividad minera. El extractivismo contaminante no tiene vuelta atrás, por eso la ley que protege el agua resulta fundamental para el ecosistema y la provisión de agua potable.

Ambiente. Casi 30.000 personas se anotaron en la audiencia por la Ley de Glaciares de Javier Milei

Mientras tanto, en Diputados, el oficialismo intentará convertir en ley la media sanción proveniente del Senado. El panorama es complicado. Para la sesión de este miércoles desde las 15, La Libertad Avanza cuenta con el apoyo del PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo, pero además sumará un puñado de votos de Unión por la Patria y de Provincias Unidas.

Así lo refleja el dictamen de mayoría con el que el oficialismo y sus socios se alzaron este martes en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y Asuntos Constitucionales, en tanto que la oposición firmó dictámenes de rechazo.

Embed - Ruidazo Nacional on Instagram: "Alzamos nuestras voces en contra de la reforma de la Ley de Glaciares y el avance del extractivismo contaminante de nuestros recursos más preciados. El agua vale más que todo. Este miércoles 8/4 luchemos por nuestros derechos. Un punto por barrio. Un fuego en cada esquina. Nos vemos en las calles." View this post on Instagram

Marcha al Congreso y vigilia hasta la votación en Diputados

Los distintos partidos políticos del Frente de Izquierda preparan para las 17 una movilización en rechazo a la reforma a la Ley de Glaciares en las inmediaciones del Congreso, que incluye una vigilia hasta el momento de la votación en la Cámara de Diputados.

El ex diputado nacional Juan Carlos Giordano, referente de Izquierda Socialista, denunció que “el Gobierno de Javier Milei pretende entregar por 30 años los glaciares a las mineras, modificando la ley vigente y articulándose junto al RIGI, con la complicidad de diferentes bloques patronales”

Por su parte, el diputado nacional del Frente de Izquierda Nicolás del Caño advirtió que “gobernadores y mineras, con coimas y lobby, quieren tirar abajo la ley que protege el agua de todo el país. Su plan: saqueo, contaminación y destrucción. No lo podemos permitir".

Ley de Glaciares: qué cambios quiere el Gobierno de Javier Milei

La normativa actual, que data de 2010, protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares que están constituidas por una mezcla de suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos.

La reforma de Glaciares busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales. Además, la iniciativa le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no de acuerdo a sus propios criterios, reduciendo la injerencia de la administración central.

Los bloques de la oposición dura y organizaciones ambientalistas rechazan la iniciativa debido a que quedaría sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de áreas consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos, que son vitales para el consumo humano, para la biodiversidad y para el equilibrio climático.

La iniciativa oficial introduce una precisión al hablar de las “formas periglaciares” y alienta a distinguir entre aquellas que cumplen funciones de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” y aquellas que no necesariamente cumplen dicha finalidad y son aptas para la utilización económica.

Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable.