Con mucha ilusión, Lanús inicia su camino en la Copa Libertadores

Lanús iniciará este miércoles su séptima participación en la Copa Libertadores cuando, desde las 19 y en Brasil, se mida con Mirassol , en uno de los partidos correspondientes del Grupo G, con la ilusión de repetir lo hecho en 2017.

Sin Marcelino Moreno ni Dylan Aquino, quienes no se recuperaron por completo de sus lesiones y por eso aguardarán el clásico ante Banfield, el equipo de Mauricio Pellegrino buscará pisar fuerte en el estadio Municipal José María de Campos Maia, ubicado en el estado de San Pablo para volverse con tres puntos importantes.

Esto, justamente, es lo que necesita el Granate para sacar una pequeña ventaja en un grupo que pinta muy parejo, en el que los encuentros de visitantes será determinantes para definir a los clasificados a los octavos de final. Además de Mirassol, Lanús se medirá con Liga de Quito , de Ecuador, y Always Ready , de Bolivia.

Más allá de no contar con Marcelino Moreno ni con Aquino, Lanús tendrá a disposición a Walter Bou , quien se recuperó una lesión y será evaluado hasta último momento para definir si ingresa como titular o espera su oportunidad en el banco de suplentes.

A eso se le suma que Pellegrino podrá contar en el equipo titular con José Canale tras su participación en los amistosos de la Selección de Paraguay y con Ramiro Carrera, ausente en el último partido ante Platense.

Walter Bou tiene alquilado a San Lorenzo. Walter Bou se recuperó y es opción en Lanús.

En este contexto, la única duda para el DT está en el mediocampo, justamente en la posición que juega Moreno. Los dos candidatos a ocupar ese lugar son Franco Watson y Matías Sepúlveda.

Cómo llega Mirassol a su primer partido de la Copa Libertadores

El conjunto brasilero no transita un buen momento y llega a este debut en la Copa Libertadores con una seguidilla de malos resultados. En el torneo local, disputó 9 partidos, con 1 triunfo, 3 empates y 5 derrotas, y viene de caer ante Botafogo por 3 a 2 y ante Bragantino por 1 a 0. Por estos resultados, se encuentra en la zona de descenso junto a Cruzeiro, Remo y Chapecoense.

Posibles formaciones

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado, Reinaldo; Yuri Lara, Aldo Filho; Shaylon, Alesson, Firmino Negueba; Tiquinho Soares. DT: Rafael Guanaes.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Franco Watson, Ramiro Carrera, Eduardo Salvio; Walter Bou o Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 19.00.

Arbitro:

Cancha: estadio Municipal José María de Campos Maia.

TV: Fox Sports.