Lomas tendrá una nueva edición de su fiesta patronal

Lomas de Zamora celebrará este sábado una nueva edición de su fiesta patronal en honor a Nuestra Señora de la Paz, la Virgen protectora de la ciudad. En la Plaza Grigera habrá una misa, procesión y actividades culturales.
En el espacio ubicado sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen 8700, el tradicional encuentro organizado por la Diócesis de Lomas junto al Municipio comenzará a las 18 con un segmento musical con la participación de ballets y artistas locales. Mientras que a las 19 habrá una misa a cargo del Obispo de Lomas, monseñor Jorge Lugones.
Como todos los años, se espera una importante convocatoria de vecinos y familias que formarán parte tanto de la misa como de la procesión con la imagen de la Virgen por los alrededores de la plaza.
El cierre de la celebración será a partir de las 20 con la interpretación de fragmentos de La Misa Criolla por Argentina Ballet y un baile popular comandado por la voz de Juanjo Abregú, el reconocido cantante y violinista tucumano que ya vino en varias oportunidades a Lomas para regalar su música.
En 2023 se conmemoraron los 160 años de la llegada (desde Barcelona, España) de la histórica imagen de la Virgen de la Paz que preside e ilumina el templo de la Catedral de Lomas. Y el año pasado se cumplieron 160 años de su entronización.
Nuestra Señora de la Paz, la patrona de Lomas, tiene en su brazo izquierdo al Niño Jesús y en el derecho una rama de palma u olivo como símbolo de la paz. En enero de 1865 se inauguró la primera parte de la Catedral y se entronizó la imagen titular de la Virgen que fue esculpida en España, traída a la Argentina dos años antes y donada por Juana Zorrilla de Grigera
Cuando se creó la diócesis de Lomas en 1957, el Papa Pío XII elevó la entonces parroquia a la categoría de "Catedral". Mientras que en 1965, el papa Pablo VI le otorgó el título de "Basílica". En 2010 se cumplieron 150 años de la creación canónica del templo y Nuestra Señora de la Paz fue coronada por el obispo Jorge Lugones el 22 de agosto.