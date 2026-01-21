Lomas tendrá una nueva edición de su fiesta patronal

Lomas de Zamora celebrará este sábado una nueva edición de su fiesta patronal en honor a Nuestra Señora de la Paz , la Virgen protectora de la ciudad. En la Plaza Grigera habrá una misa , procesión y actividades culturales .

En el espacio ubicado sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen 8700 , el tradicional encuentro organizado por la Diócesis de Lomas junto al Municipio comenzará a las 18 con un segmento musical con la participación de ballets y artistas locales. Mientras que a las 19 habrá una misa a cargo del Obispo de Lomas, monseñor Jorge Lugones .

Como todos los años, se espera una importante convocatoria de vecinos y familias que formarán parte tanto de la misa como de la procesión con la imagen de la Virgen por los alrededores de la plaza.

El cierre de la celebración será a partir de las 20 con la interpretación de fragmentos de La Misa Criolla por Argentina Ballet y un baile popular comandado por la voz de Juanjo Abregú , el reconocido cantante y violinista tucumano que ya vino en varias oportunidades a Lomas para regalar su música.

En 2023 se conmemoraron los 160 años de la llegada (desde Barcelona, España) de la histórica imagen de la Virgen de la Paz que preside e ilumina el templo de la Catedral de Lomas. Y el año pasado se cumplieron 160 años de su entronización.

La historia de la patrona de Lomas de Zamora

Nuestra Señora de la Paz, la patrona de Lomas, tiene en su brazo izquierdo al Niño Jesús y en el derecho una rama de palma u olivo como símbolo de la paz. En enero de 1865 se inauguró la primera parte de la Catedral y se entronizó la imagen titular de la Virgen que fue esculpida en España, traída a la Argentina dos años antes y donada por Juana Zorrilla de Grigera

Cuando se creó la diócesis de Lomas en 1957, el Papa Pío XII elevó la entonces parroquia a la categoría de "Catedral". Mientras que en 1965, el papa Pablo VI le otorgó el título de "Basílica". En 2010 se cumplieron 150 años de la creación canónica del templo y Nuestra Señora de la Paz fue coronada por el obispo Jorge Lugones el 22 de agosto.