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13 de marzo de 2026
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Finde en Lomas de Lomas de Zamora: Arturo Puig, Connie Ballarini y Lucas Upstein

Los espacios de Lomas de Zamora tendrá la visita de figuras como Arturo Puig, Connie Ballarini y Lucas Upstein, junto con toda la movida local.

Arturo Puig, con sus Buenas palabras en Banfield.&nbsp;

Arturo Puig, con sus "Buenas palabras" en Banfield. 

En este fin de semana los espacios de Lomas de Zamora recibirán una obra de teatro protagonizada por Arturo Puig y shows de humor a cargo de Connie Ballarini y Lucas Upstein, junto con otras propuestas de la movida local.

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El sábado a las 21 será el turno del Ballet Sol Norteño, con sus danzas tradicionales, y el domingo a las 16 sale a escena la obra “Cenicienta: una historia para contar”.

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Cenicienta en Lomas de Zamora.

Cenicienta en Lomas de Zamora.

Otros shows en Lomas de Zamora

El viernes a las 20 en el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora, España 55, Connie Ballarini hace una escala de su “Tour 2026”, con un show que mezcla diálogos interactivos con el público y un stand up afilado y desopilante.

Lucas Upstein sale a escena el viernes a las 20.30 en Dandelion Teatro Bar de Lomas de Zamora, Larrea 350, con su desopilante propuesta de humor.

En el Teatro Urbano de Lomas de Zamora, Frías 1074, el sábado desde las 21 pisa las tablas el espectáculo de Café Concert “El Regreso”.

En el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380, el viernes a las 21 llega Arturo Puig con “Buenas palabras”, con una antología de lecturas que marcaron la memoria del actor. El sábado a las 21 será el turno de la obra “Modelo vivo muerto”.

Teatro y música en vivo

El sábado desde las 22 se arma una noche tributo a Héroes del Silencio a cargo de las bandas Rarezas y Magia Chamán en El Refugio de Banfield, Maipú 540.

“Mujeres en Tres Actos”, una propuesta con música, poesía y teatro en pequeño formato a cargo de Agustina Sanguinetti, Silvina Aspiazu y Ayelén Machena, se presenta el sábado a las 20 en el Museo Pío Collivanido de Banfield, Medrano 165.

Las Guerreras del K-Pop traen su aventura impresionante para los más bajitos el sábado a las 20 a Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066.

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La banda Divina Argentina, que pisa fuerte en la escena rockera de la región, sonará en vivo el sábado a 20 en El Padilla de Temperley, Meeks 1058.

En la Antigua Fábrica Bar de Temperley, Meeks 1433, el viernes a las 21 habrá un tributo a Ricky Martin y Luis Miguel y el sábado llega la banda Forever Clasiscs.

“Esperando a Godot”, de Samuel Beckett y con dirección de Mirta Israel, se presenta los sábado de marzo a las 21 en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142.

Una nueva edición de la Milonga bajo la parra llega el viernes a las 21 a Mandorla Teatro de Temperley, Triunvirato 255, con la actuación en vivo de El Trébol Criollo.

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