La "Infartoneta" pasa factura en Lomas: aumentaron las consultas y eventos cardiovasculares

La pasión y la tensión que generan los partidos de la Selección Argentina durante el Mundial también tienen un impacto en la salud . La expectativa , los nervios y el estrés pueden aumentar las probabilidades de sufrir picos de presión , episodios de ansiedad y eventos cardiovasculares , especialmente en personas con factores de riesgo . En Lomas de Zamora , los servicios de salud registraron un aumento en las consultas cardiológicas.

"Desde que empezó el Mundial han aumentado las consultas y los eventos cardiovasculares, sobre todo en los últimos partidos. Yo tuve consultorio un día después de los últimos dos partidos de Argentina y los pacientes consultaron por dolor precordial o mareos durante los partidos", señaló el jefe de la Unidad Coronaria del Hospital Gandulfo , Christian Ruschioni.

El dolor precordial es una molestia en la parte delantera del tórax, justo en la zona donde está el corazón, y requiere atención médica de urgencia ya que puede ser síntoma de un problema cardíaco grave como un infarto.

"En lo que respecta al servicio de emergencia han aumentado las consultas porque esos pacientes fueron al hospital porque sintieron un dolor precordial distinto a los que habían sentido alguna vez y consultaron directamente", indicó Ruschioni.

Las recomendaciones a tener en cuenta para la final del Mundial

La "Infartoneta" es el apodo popular y humorístico que se le puso a la Selección en referencia al sufrimiento, los nervios y los partidos ganados sobre el final.

"El infarto o el evento cardiovascular se pueden producir en esta etapa del Mundial porque los partidos se viven con mucha intensidad y eso genera un estrés muy grande. El cuerpo responde a ese estrés con la adrenalina, una hormona que lo que hace es aumentar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. En personas que están predispuestas, eso puede favorecer al evento coronario", explicó Ruschioni.

El profesional dejó varias recomendaciones a tener en cuenta durante la final de este domingo con España. "A los pacientes con medicación, es importante que no dejen de tomarla por el partido. Mientras que a nivel general es importante hidratarse bien y evitar el alcohol, fumar y las comidas abundantes antes o durante el partido", detalló, y agregó: "También hay que evitar el estrés emocional o por lo menos controlarlo, ya que eso se da mucho en el final del partido o en la tanda de penales".