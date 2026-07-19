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19 de julio de 2026
Cotizaciones.

España supera a Argentina en el valor de sus planteles en la previa de la final

La cotización de España supera los 1.200 millones de euros gracias a la explosión de sus jóvenes estrellas. Argentina corre de atrás, en este caso.

La cotización de los jugadores de Argentina y España antes de la final del Mundial 2026.

La cotización de los jugadores de Argentina y España antes de la final del Mundial 2026.

En la víspera de la gran final del Mundial 2026, las calculadoras de las agencias de representación y los portales especializados en el mercado de pases, como Transfermarkt, arrojaron un veredicto contundente: el plantel de España supera en valor de mercado al de Argentina.

La cotización total de la Furia Roja escala hasta los 1.220 millones de euros, consolidándose como una de las plantillas más caras del planeta. Por su parte, la Scalonieta —que combina experiencia con una fuerte renovación generacional— llega al partido decisivo tasada en 807,5 millones de euros.

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Un Top 10 palmo a palmo entre España y Argentina

Pese a la brecha en los números globales, el listado de las diez máximas figuras de la final muestra una paridad absoluta en nombres, con cinco futbolistas por bando. La diferencia clave radica en la cima: el podio está dominado por las joyas de la Masía.

Lamine Yamal €200.000.000

Pedri €150.000.000

Julián Álvarez €100.000.000

Enzo Fernández €90.000.000

Lautaro Martínez €85.000.000

Pau Cubarsí €80.000.000

Nico Paz €80.000.000

Martín Zubimendi €75.000.000

Alexis Mac Allister €70.000.000

10°Dani Olmo €60.000.000

El "Efecto Juventud" rompe el mercado español

El astronómico valor de España se explica principalmente por el factor edad. Con Lamine Yamal rompiendo la barrera de los 200 millones de euros y Pedri consolidado en 150 millones, los de Luis de la Fuente tienen un mediocampo y un ataque blindados con oro. Detrás de ellos, figuras consolidadas en ligas top completan una lista donde los "pesos pesados" veteranos, como Aymeric Laporte (€8M), ya no mueven la aguja del tesoro.

El desglose de la Selección de España

  • Estrellas (€60M a €200M): Lamine Yamal (€200M), Pedri (€150M), Pau Cubarsí (€80M), Martín Zubimendi (€75M), Dani Olmo (€60M).
  • Sostén europeo (€35M a €50M): Marc Cucurella, Rodri, Ferran Torres y Eric García (€40M-€50M); Joan García, Álex Baena, Nico Williams y Marc Pubill (€35M-€45M).
  • Bloque complementario (Menos de €35M): David Raya, Yéremy Pino, Fabián Ruiz, Gavi y Víctor Muñoz (€30M); Mikel Merino y Mikel Oyarzabal (€25M); Unai Simón (€22M); Alejandro Grimaldo y Marcos Llorente (€20M).

Argentina: la paradoja de Messi y el auge de los campeones

En la Selección Argentina ocurre un fenómeno particular. Su máximo emblema y goleador del certamen, Lionel Messi, tiene una cotización oficial de apenas 15 millones de euros. Este número responde estrictamente a un algoritmo financiero de amortización por sus 39 años y su plaza en la MLS, distando enormemente de su valor real de impacto deportivo.

El verdadero peso financiero de la Albiceleste recae en sus delanteros y volantes de la Premier League y la Serie A, sumado a la espectacular revalorización de Nico Paz, quien cotiza en 80 millones de euros.

El desglose de la Selección Argentina

  • La elite (€70M a €100M): Julián Álvarez (€100M), Enzo Fernández (€90M), Lautaro Martínez (€85M), Nico Paz (€80M), Alexis Mac Allister (€70M).
  • La columna defensiva (€40M a €45M): Cristian Romero (€45M), Valentín Barco, Giuliano Simeone y Lisandro Martínez (€40M).
  • El motor de recambio (€14M a €25M): Exequiel Palacios, Marcos Senesi y José Manuel López (€25M); Nico González (€22M); Facundo Medina (€18M); Nahuel Molina, Thiago Almada y Lionel Messi (€15M); Rodrigo De Paul (€14M).
  • Los históricos y el arco (Menos de €14M): Emiliano "Dibu" Martínez (€12M), Giovani Lo Celso (€8M), Gerónimo Rulli (€6M), Leandro Paredes (€5M), Gonzalo Montiel (€4,5M), Nicolás Tagliafico (€4M), Juan Musso (€3M) y Nicolás Otamendi (€1M).

La mesa está servida. Millones de euros contra toneladas de gloria futbolística. Este domingo, cuando ruede la pelota, los ceros de las cuentas bancarias quedarán a un lado y solo importará quién tiene más hambre de gloria entre España y Argentina.

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