Despedida al Indio Solari: hay más de 40 cuadras de cola en Avellaneda

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , aseguró que el Gobierno bonaerense trabaja para garantizar una despedida ordenada y masiva al Indio Solari en Avellaneda luego de que la Nación rechazara la posibilidad de realizar el funeral en el Congreso.

En ese contexto, destacó el operativo desplegado en Villa Domínico y remarcó que sigue de cerca el desarrollo de la jornada. En declaraciones a C5N, Kicillof expresó su conmoción por la muerte del histórico cantante y se definió como “un ricotero más”.

La Cava. Fiorito homenajeó al Indio Solari con música en la calle y un mural participativo

“Compungido. Así es como me siento. Soy un ricotero más. Lo soy desde muy joven”, afirmó el mandatario provincial, quien además contó que estuvo presente en el lugar donde se realiza el velatorio y describió la magnitud de la convocatoria. “Recién estuve en el lugar donde se está realizando la despedida. Es algo muy fuerte”, sostuvo.

Y explicó: “Desde que el hecho ocurrió las fuerzas de la provincia de Buenos Aires estamos trabajando para poder posibilitar lo que se está observando hoy, que se viene desarrollando en calma y en paz”.

Despedida "popular y masiva" en Avellaneda

El gobernador definió la ceremonia como “una despedida popular y masiva” y destacó la respuesta de los seguidores del artista. “Es una peregrinación para despedirse del Indio. La cola ya llega hasta Puente Alsina, más de 40 cuadras”, describió.

Durante la entrevista, relató la emoción que se vive dentro del predio. “La gente entra, llora, se desgarra pero básicamente agradece. La palabra que más escuché es ‘gracias’ entre medio del llanto. Eso es lo que representa un ídolo popular de esta magnitud que atravesó tantos momentos históricos con un posicionamiento tan claro a favor del pueblo”, señaló.

“Son sentimientos encontrados de las despedidas. Una carrera, 77 años, que deja una huella inmensa e imborrable. Es parte de nuestro lenguaje, nuestro vocabulario, de nuestra sensibilidad”, afirmó. Y agregó: “Somos un número inmenso de argentinos y argentinas que nos hicimos parte de su historia”, añadió.

image Dolor en la despedida del Indio Solari en Avellaneda.

Respecto a la duración de la despedida, Kicillof transmitió un mensaje de tranquilidad a quienes todavía esperan para ingresar. “Recomiendo tranquilidad y paciencia. La gente viene a despedirlo al Indio y eso lo estamos respetando a rajatabla”, indicó.

En ese sentido, confirmó que la Provincia, el municipio y la familia trabajan para que todos tengan la posibilidad de darle el último adiós. “Desplegamos un operativo inmenso de seguridad y salud. Un trabajo muy serio, pero lo que permite que esto salga así es la actitud y la comprensión de los que están viniendo a despedirse. Buscaremos garantizar que todos puedan despedirse”, aseguró.