La frase fulminante que recibió Momi Giardina en MasterChef Celebrity

Después de una serie de programas en los que Momi Giardina generó muy buena onda en las cocinas de MasterChef Celebrity con Germán Martitegui , con quien tuvo un intercambió muy picante, el jurado del certamen decidió romper con la humorista.

Desde ese momento, la participante intentó ganarse nuevamente el apoyo del jurado, pero su cercanía con Andy Chango complicó las cosas.

Cuando comenzó el programa, Momi Giardina comentó: "Me quiero morir, para mí son siempre galas de eliminación, pero hoy no está Andy... sin Andy me siento como una cacerola sin tapa". Frente a cámara, la participante afirmó: "Es de mal gusto que no me pongan a Andy, siento que internamente hay un complot".

Luego de cocinar, Momi presentó un bife de chorizo con salsa de albahaca y castañas y envuelto de verduras salteadas, al que llamó "el robo del siglo".

Cuando Donato de Santis abrió el envuelto, destacó la precisión, sin embargo, Germán sentenció: "No, no lo hizo ella eso chicos". Rápidamente, Momi expresó: "No podes estar tan envidioso".

Mientras los chefs probaban el plato, la participante compartió: "Cociné sola, lo disfruté. Yo siento que hace cuatro galas que vengo cocinando muy bien y que quizás ustedes no lo pueden ver. "Te felicito por lo que hiciste, casi no lo creo que lo hiciste vos", expresó Donato y Damián Betular afirmó que todo lo que cocinó es "re check".

En ese momento, Wanda Nara comenta que se viene la devolución más esperada y Momi bromeó: "Ayer me rompiste la ilusión, hoy quiero romperte el paladar con este plato". Entonces, Germán comentó: "Me pone muy orgulloso que hayas cocinado así. Realmente un plato bien planeado, espectacular... Quizás lo que demuestra que hayas estado sola es que sos mejor sola que mal acompañada". Sin embargo, Momi afirmó que no va a soltar a Andy, entonces el chef sentenció: "Me preocupo por vos porque me parece un poco tóxica la relación".