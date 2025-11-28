viernes 28 de noviembre de 2025
Escribinos
28 de noviembre de 2025
¡Ups!

La frase fulminante que recibió Momi Giardina en MasterChef Celebrity

Momi Giardina brilló con su plato en MasterChef Celebrity, pero al confesar que sigue unida a Andy Chango, Germán Martitegui fue lapidario con ella.

Momi Giardina en MasterChef Celebrity.&nbsp;

Momi Giardina en MasterChef Celebrity. 

Desde ese momento, la participante intentó ganarse nuevamente el apoyo del jurado, pero su cercanía con Andy Chango complicó las cosas.

Lee además
Wanda Nara y Maxi López, picantes en MasterChef Celebrity. 
Se picó mal.

Qué dijo Wanda cuando Maxi López cantó "Mentirosa" en MasterChef Celebrity

Ian Lucas sorprendió  a todos en MasterChef Celebrity.
¡Ups!

Ian Lucas sorprendió al jurado de MasterChef con un extraño pedido
Embed

Cuando comenzó el programa, Momi Giardina comentó: "Me quiero morir, para mí son siempre galas de eliminación, pero hoy no está Andy... sin Andy me siento como una cacerola sin tapa". Frente a cámara, la participante afirmó: "Es de mal gusto que no me pongan a Andy, siento que internamente hay un complot".

SE PICÓ ENTRE MOMI GIARDINA Y MARTÍN MARTITEGUI

Luego de cocinar, Momi presentó un bife de chorizo con salsa de albahaca y castañas y envuelto de verduras salteadas, al que llamó "el robo del siglo".

Cuando Donato de Santis abrió el envuelto, destacó la precisión, sin embargo, Germán sentenció: "No, no lo hizo ella eso chicos". Rápidamente, Momi expresó: "No podes estar tan envidioso".

image
Germán Martitegui fulminó a Momi Giardina en MasterChef Celebrity.

Germán Martitegui fulminó a Momi Giardina en MasterChef Celebrity.

Mientras los chefs probaban el plato, la participante compartió: "Cociné sola, lo disfruté. Yo siento que hace cuatro galas que vengo cocinando muy bien y que quizás ustedes no lo pueden ver. "Te felicito por lo que hiciste, casi no lo creo que lo hiciste vos", expresó Donato y Damián Betular afirmó que todo lo que cocinó es "re check".

En ese momento, Wanda Nara comenta que se viene la devolución más esperada y Momi bromeó: "Ayer me rompiste la ilusión, hoy quiero romperte el paladar con este plato". Entonces, Germán comentó: "Me pone muy orgulloso que hayas cocinado así. Realmente un plato bien planeado, espectacular... Quizás lo que demuestra que hayas estado sola es que sos mejor sola que mal acompañada". Sin embargo, Momi afirmó que no va a soltar a Andy, entonces el chef sentenció: "Me preocupo por vos porque me parece un poco tóxica la relación".

Temas
Seguí leyendo

Qué dijo Wanda cuando Maxi López cantó "Mentirosa" en MasterChef Celebrity

Ian Lucas sorprendió al jurado de MasterChef con un extraño pedido

Cómo fue la despedida de Valentina Cervantes en Masterchef Celebrity

Andy Chango confesó cuál es su fobia gastronómica en MasterChef Celebrity

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La Santa Milonga, en el Museo Pío Collivadino. 
Recomendado.

La Santa Milonga se presenta en Museo Pío Collivadino de Banfield

Las más leídas

Te Puede Interesar

Copa Libertadores 2025: la final es entre Flamengo - Palmeiras.
Prendé la tele.

Final de la Copa Libertadores 2025: dónde se podrá ver Flamengo - Palmeiras