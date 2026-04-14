Cómo fue el encuentro de Furia y Coti Romero en La Cárcel de Los Gemelos Dúo

Juliana Scaglione, más conocida como Furia por su paso por Gran Hermano, acaparó la atención al ingresar a reality español La Cárcel de Los Gemelos Dúo, donde se encontró cara a cara con Coti Romero y Maxi Miller, otro argentino.
Juliana Scaglione, Furia, y Coti Romero, ambas con paso por la casa de Gran Hermano, participan ahora en el reality español La Cárcel de Los Gemelos Dúo.
Juliana Scaglione, más conocida como Furia por su paso por Gran Hermano, acaparó la atención al ingresar a reality español La Cárcel de Los Gemelos Dúo, donde se encontró cara a cara con Coti Romero y Maxi Miller, otro argentino.
Antes de ingresar al reality español, Furia reveló sobre su experiencia en Gran Hermano: “Entré un día de diciembre y salí en julio. Vivimos un cambio de gobierno, un aumento de precios muy grande y salí con mucho hate, para mí fue un montón, todo cambió”. Y sumó: "Para la gente éramos como una especie de serie, todos los días miraban porque era algo diferente. Capturamos mucho público".
Finalmente, y con un look provocador que solo incluye pezoneras y un pasamontaña rosa, Furia ingresó a La Cárcel de Los Gemelos Dúo a los gritos y con su polémico estilo.
Sin perder tiempo, expuso su alianza, ya que saludó con un fuerte abrazo a los otros participantes argentinos, Maxi Miller y Coti Romero. "Tengo cosas para contarte, después charlaremos", le expresó Furia a la correntina.
La Cárcel de los Gemelos está inspirado en el programa de Gran Hermano, un reality de supervivencia y convivencia estilo dúo, donde los participantes viven en celdas como si fuera una cárcel con cámaras fijas 24 horas al día y tienen que superar distintos desafíos. Además, el ganador se llevará un premio de 250.000 euros.