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14 de abril de 2026
Se las traen.

Cómo fue el encuentro de Furia y Coti Romero en La Cárcel de Los Gemelos Dúo

Juliana Scaglione, Furia, y Coti Romero, ambas con paso por la casa de Gran Hermano, participan ahora en el reality español La Cárcel de Los Gemelos Dúo.

Furia y Coti, juntas otra vez.&nbsp;

Furia y Coti, juntas otra vez. 

Juliana Scaglione, más conocida como Furia por su paso por Gran Hermano, acaparó la atención al ingresar a reality español La Cárcel de Los Gemelos Dúo, donde se encontró cara a cara con Coti Romero y Maxi Miller, otro argentino.

Antes de ingresar al reality español, Furia reveló sobre su experiencia en Gran Hermano: “Entré un día de diciembre y salí en julio. Vivimos un cambio de gobierno, un aumento de precios muy grande y salí con mucho hate, para mí fue un montón, todo cambió”. Y sumó: "Para la gente éramos como una especie de serie, todos los días miraban porque era algo diferente. Capturamos mucho público".

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Finalmente, y con un look provocador que solo incluye pezoneras y un pasamontaña rosa, Furia ingresó a La Cárcel de Los Gemelos Dúo a los gritos y con su polémico estilo.

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Furia en otro reality.

Furia en otro reality.

La Cárcel de los Gemelos está inspirado en el programa de Gran Hermano, un reality de supervivencia y convivencia estilo dúo, donde los participantes viven en celdas como si fuera una cárcel con cámaras fijas 24 horas al día y tienen que superar distintos desafíos. Además, el ganador se llevará un premio de 250.000 euros.

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