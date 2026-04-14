Cómo fue el encuentro de Furia y Coti Romero en La Cárcel de Los Gemelos Dúo

Furia y Coti, juntas otra vez.

Juliana Scaglione, más conocida como Furia por su paso por Gran Hermano, acaparó la atención al ingresar a reality español La Cárcel de Los Gemelos Dúo, donde se encontró cara a cara con Coti Romero y Maxi Miller, otro argentino.

Antes de ingresar al reality español, Furia reveló sobre su experiencia en Gran Hermano: “Entré un día de diciembre y salí en julio. Vivimos un cambio de gobierno, un aumento de precios muy grande y salí con mucho hate, para mí fue un montón, todo cambió”. Y sumó: "Para la gente éramos como una especie de serie, todos los días miraban porque era algo diferente. Capturamos mucho público".

Embed Finalmente, y con un look provocador que solo incluye pezoneras y un pasamontaña rosa, Furia ingresó a La Cárcel de Los Gemelos Dúo a los gritos y con su polémico estilo.

Furia y Coti Romero, aliadas Sin perder tiempo, expuso su alianza, ya que saludó con un fuerte abrazo a los otros participantes argentinos, Maxi Miller y Coti Romero. "Tengo cosas para contarte, después charlaremos", le expresó Furia a la correntina.

image Furia en otro reality. La Cárcel de los Gemelos está inspirado en el programa de Gran Hermano, un reality de supervivencia y convivencia estilo dúo, donde los participantes viven en celdas como si fuera una cárcel con cámaras fijas 24 horas al día y tienen que superar distintos desafíos. Además, el ganador se llevará un premio de 250.000 euros.

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