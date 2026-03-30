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30 de marzo de 2026
Se pudrió todo.

Gran Hermano Generación Dorada: los gritos del exterior provocaron una pelea grupal

En la casa de Gran Hermano Generación Dorada se escucharon gritos del exterior en favor de un par de jugadoras y todo terminó mal en el certamen de Telefe.

Conflicto de Gran Hermano Generación Dorada.&nbsp;

Conflicto de Gran Hermano Generación Dorada. 

Al igual de lo ocurrido en las ediciones anteriores, los gritos que llegaron desde afuera de la casa de Gran Hermano Generación Dorada volvieron a tener un efecto negativo dentro de la convivencia entre los participantes y desataron una pelea en el certamen de Telefe.

Se llegó a escuchar “Sol, la gente te ama. Sol y Cinzia a la final”, lo cual provocó que lógicamente Solange Abraham y Cinzia Francischiello se pusieran de muy buen humor y que festejaran bailando y cantando.

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Mientras que estos gritos generaron la bronca de Yipio, que en el confesionario expresó su malestar por el baile de la victoria que tuvieron Sol y Cinzia.

“Dieron a entender que el grito fue favorable para ella”, sostuvo la uruguaya, esperando que haya una sanción para la venezolana y la ex Gran Hermano 2011.

"Yo me siento muy feliz”, se limitó a decirle Solange a Eduardo Carrera, que estaba muerto de ganas de saber si lo que escuchó era correcto o no, mientras que las dos elogiadas empezaron a tener miedo por una posible sanción.

Sanción de Gran Hermano Generación Dorada

La voz de Gran Hermano había dejado en claro en el reglamento que estaba estrictamente prohibido o hablar o hacer mención alguna de los gritos provenientes del exterior, por lo que emitió una sanción que repercute directamente en el presupuesto semanal.

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“De superar la prueba semanal, obtendrán la mitad del presupuesto. Perdieron el derecho del presupuesto total. Si llegan a perder, tendrán solo el 25%. Además, les reduzco a la mitad el tiempo de compra. Solo contarán con 5 minutos”, informó.

Luego del comunicado, la mayoría de los jugadores estallaron de bronca contra Solange y Cinzia, que trataron de defenderse como pudieron. Luego, descubrieron que perdieron la prueba semanal y Sol terminó en una pelea a los gritos con Andrea del Boca.

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