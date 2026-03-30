Gran Hermano Generación Dorada: los gritos del exterior provocaron una pelea grupal

Al igual de lo ocurrido en las ediciones anteriores, los gritos que llegaron desde afuera de la casa de Gran Hermano Generación Dorada volvieron a tener un efecto negativo dentro de la convivencia entre los participantes y desataron una pelea en el certamen de Telefe .

Se llegó a escuchar “Sol, la gente te ama. Sol y Cinzia a la final”, lo cual provocó que lógicamente Solange Abraham y Cinzia Francischiello se pusieran de muy buen humor y que festejaran bailando y cantando.

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Mientras que estos gritos generaron la bronca de Yipio, que en el confesionario expresó su malestar por el baile de la victoria que tuvieron Sol y Cinzia.

“Dieron a entender que el grito fue favorable para ella”, sostuvo la uruguaya, esperando que haya una sanción para la venezolana y la ex Gran Hermano 2011.

"Yo me siento muy feliz”, se limitó a decirle Solange a Eduardo Carrera, que estaba muerto de ganas de saber si lo que escuchó era correcto o no, mientras que las dos elogiadas empezaron a tener miedo por una posible sanción.

Sanción de Gran Hermano Generación Dorada

La voz de Gran Hermano había dejado en claro en el reglamento que estaba estrictamente prohibido o hablar o hacer mención alguna de los gritos provenientes del exterior, por lo que emitió una sanción que repercute directamente en el presupuesto semanal.

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“De superar la prueba semanal, obtendrán la mitad del presupuesto. Perdieron el derecho del presupuesto total. Si llegan a perder, tendrán solo el 25%. Además, les reduzco a la mitad el tiempo de compra. Solo contarán con 5 minutos”, informó.

Luego del comunicado, la mayoría de los jugadores estallaron de bronca contra Solange y Cinzia, que trataron de defenderse como pudieron. Luego, descubrieron que perdieron la prueba semanal y Sol terminó en una pelea a los gritos con Andrea del Boca.