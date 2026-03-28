sábado 28 de marzo de 2026
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28 de marzo de 2026
Se pudrió todo.

El picante cruce de Pincoya y Brian Sarmiento en la casa de Gran Hermano

Pincoya y Brian Sarmiento tuvieron una fuerte conversación dentro de la casa en medio del clima tenso que reina en el certamen de Telefe.

Pincoya y Brian Sarmiento en Gran Hermano Generación Dorada.&nbsp;

Pincoya y Brian Sarmiento en Gran Hermano Generación Dorada. 

Se vivió una semana tensa dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada tras la jugada de Martín Rodríguez, quien como líder de la semana decidió fulminar a Lola Tomaszeuski, Juanicar y Jennifer "Pincoya" Torres. Esta última tuvo luego un picante cruce con Brian Sarmiento.

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Brian Sarmiento, sorprendido por la reacción, intentó poner calma: "Te estoy preguntando bien. ¿Por qué te la agarrás conmigo?".

Cómo siguió el cruce entre Pincoya y Brian Sarmiento

De todos modos, Pincoya no dio el brazo a torcer y aseguró que solo estaba relatando una historia de terror y no hablando mal de él: "Cuando vas, yo ya fui y vine. No te hagas, lo que menos tengo es paciencia".

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Pincoya y Brian Sarmiento, en Gran Hermano Generación Dorada.

Pincoya y Brian Sarmiento, en Gran Hermano Generación Dorada.

La decisión de Martín Rodríguez de mandar a tres jugadores directos a la gala de eliminación del certamen de Telefe cambió la dinámica del juego. Con Lola y Juanicar también en la cuerda floja, la casa se divide entre quienes apoyan la estrategia del líder y quienes consideran que la "triple fulminante" fue una declaración de guerra innecesaria.

"Yo no soy como el resto", sentenció Pincoya, marcando distancia de sus compañeros.

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