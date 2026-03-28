El picante cruce de Pincoya y Brian Sarmiento en la casa de Gran Hermano

Se vivió una semana tensa dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada tras la jugada de Martín Rodríguez, quien como líder de la semana decidió fulminar a Lola Tomaszeuski, Juanicar y Jennifer "Pincoya" Torres . Esta última tuvo luego un picante cruce con Brian Sarmiento .

El primer chispazo ocurrió con Brian Sarmiento . El exfutbolista de Banfield i ntentó cuestionar una actitud de Pincoya. "Si eres una perseguida, ese no es mi problema. Yo no soy weona, estoy contando algo", disparó la chilena.

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Brian Sarmiento, sorprendido por la reacción, intentó poner calma: "Te estoy preguntando bien. ¿Por qué te la agarrás conmigo?".

De todos modos, Pincoya no dio el brazo a torcer y aseguró que solo estaba relatando una historia de terror y no hablando mal de él: "Cuando vas, yo ya fui y vine. No te hagas, lo que menos tengo es paciencia".

image Pincoya y Brian Sarmiento, en Gran Hermano Generación Dorada.

La decisión de Martín Rodríguez de mandar a tres jugadores directos a la gala de eliminación del certamen de Telefe cambió la dinámica del juego. Con Lola y Juanicar también en la cuerda floja, la casa se divide entre quienes apoyan la estrategia del líder y quienes consideran que la "triple fulminante" fue una declaración de guerra innecesaria.

"Yo no soy como el resto", sentenció Pincoya, marcando distancia de sus compañeros.