Así luce Katia Fenocchio de Gran Hermano 2025 con su nuevo look

Katia Fenocchio , más conocida como “La Tana”, tuvo un importante paso por la casa de Gran Hermano 2025 , donde fue una de las participantes más destacadas del certamen de Telefe y dejó un recuerdo entre los miles de seguidores del certamen.

Luego de su salto a la popularidad, la joven de La Matanza no tuvo tantas oportunidades de instalarle en los medios y volvió a retomar su ritmo habitual de vida con mucha actividad desde las redes sociales, incluso volviendo al reparto en moto para llegar a fin de mes.

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Katia Fenocchio a fines 2025 en declaraciones al streaming Se picó, en República Z, contó como son sus días. "De trabajo está todo mal, no tengo nada. No me sale nada y salgo a deliverear de nuevo. Estoy desocupada y no me están saliendo laburos", reconocía

La exparticipante de Gran Hermano 2025 comentó además en aquella visita al programa su preocupación ante la situación económica que atravesaba.

"No están saliendo laburos, invertí en stream y ahora tengo que pagar las tarjetas que están al rojo vivo. Eso es una inversión y al toque no te va a dar plata. Necesitas muchos seguidores para que empieces a tener logros en la plataforma y que empiece a monetizar, no es así nomás. Armé lo del showroom y ventas online pero también está complicado", comentaba.

tana

Mientras que desde las redes sociales Katia Fenocchio se muestra apasionada del mundo motos, los tatuajes y con un look totalmente distinto al de la casa.

Una foto que se viralizó en X dio que hablar al mostrarse en el festejo de cumpleaños de Furia Scaglione con el pelo mucho más corto y manteniendo su rubio platinado.

“La Tana” tuvo una breve participación en la serie En el barro, noticia que llenó de alegría a sus seguidores, y realizó un curso de mecánica de motos.