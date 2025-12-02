Despiden el año en Lomas con una milonga especial, clases y show en vivo

"Flor del Sur" cierra el 2025 en Lomas: las entradas ya están a la venta, a un precio accesible.

La milonga “Flor del Sur” se prepara para una edición especial de fin de año con el propósito de que los vecinos puedan despedir el 2025 a puro tango . El encuentro será el sábado 6 de diciembre en el Teatro Juvenilia de Lomas y contará con clase, milonga y show en vivo. Las entradas anticipadas ya están a la venta.

El evento se realizará en la sede ubicada en Gorriti 1535, donde desde las 20.30 los asistentes podrán disfrutar de una clase a cargo de la profesora Carla Ferreyra , ideal tanto para quienes ya bailan el género como para quienes desean incursionar y dar sus primeros pasos.

A partir de las 21, comenzará la milonga propiamente dicha que se extenderá hasta las 3 de la mañana, con la musicalización del DJ Rover , quien será el encargado de mantener la pista activa durante toda la noche . Además, cerca de las 23 se presentará un show en vivo de la banda “Los reyes del tango” , siendo uno de los momentos más especiales de la edición debido al talento del reconocido grupo musical.

“Tenemos muchas expectativas de cara al evento. Ojalá podamos contar con un gran número de vecinos y que disfruten tanto de la milonga como del show artístico de gran calidad”, expresó Carla Ferreyra, una de las organizadoras de “Flor del Sur” (tarea que realiza en conjunto con sus colegas Natalia Susini y Martín Skulski ).

De esta manera, “Flor del Sur” cierra el 2025 junto a los vecinos de Lomas, compartiendo una noche llena de baile, música y celebración. Como en cada jornada, el espacio contará con buffet y bebidas a precios populares, una de las características que distinguen al ciclo.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000 y las reservas se guardan hasta las 22, debido a que el cupo es limitado. Para conseguirlas, los vecinos pueden comunicarse con Carla al 1158186435 o con Natalia al 1164774807.