Es estudiante de Lomas y obtuvo el tercer puesto en las Olimpiadas Nacionales de Filosofía

Trinidad Fazzari (17) , una alumna del Colegio Inmaculada Concepción de Lomas , logró el tercer puesto en las Olimpiadas Nacionales de Filosofía , una competencia que reunió a estudiantes de todo el país, quienes debieron desarrollar un ensayo filosófico y defenderlo frente a especialistas en la materia.

El certamen se desarrolló del 20 al 22 de noviembre en la Reserva Horco Molle, en Tucumán, y fue impulsado por la Universidad Nacional de Tucumán . Trinidad, vecina de Temperley, fue una de las participantes y se ganó el derecho de ser parte de la instancia nacional luego de atravesar las etapas intercolegial, jurisdiccional y provincial.

“Confeccioné un ensayo que tuvo que superar instancias en las que competí con muchísimos otros adolescentes. Lo más desafiante fue mantener el nivel en la defensa, porque muchos trabajos eran muy interesantes y originales”, expresó la joven.

En las Olimpiadas Nacionales de Filosofía, los participantes debieron abordar dos posibles ejes : las crisis existenciales en las sociedades actuales o la relación saber-poder en el mundo digital. Trinidad eligió el primero y desarrolló un análisis crítico sobre cómo el sistema capitalista usa la insatisfacción personal como motor económico.

“Me encantó tratar este tema porque me permitió subrayar la urgencia de trascender este sistema económico. La felicidad prometida por el mercado es una ficción producida por el marketing y la publicidad. Necesitamos construir un nuevo sistema que contemple la felicidad desde proyectos colectivos”, reflexionó.

La joven destacó el acompañamiento que recibió por parte de su escuela durante todo el proceso: “Me sentí muy acompañada por la institución, que hizo ferias del plato para juntar fondos, no solo para mí sino también para otros chicos que competían en las Olimpiadas de Química”. Inmediatamente agradeció a su profesor de Filosofía, Juan Pablo Gómez Lemos, por su guía y por facilitarle bibliografía; a su profesora de Literatura, Silvina Requejo, por la ayuda en la corrección lingüística; y al grupo docente en general por su apoyo constante.

El día de la presentación, los nervios estuvieron presentes, pero Fazzari sintió claridad en su postura: “A pesar de estar nerviosa, no dudé en lo absoluto de mi planteo. Traté de defender mi ensayo con convicción”.

Esta experiencia le dejó a Trinidad aprendizajes que van más allá de lo aprendido: la confianza en sí misma y el potencial que tiene su generación. “Los jóvenes debemos alzar más la voz y atrevernos a cuestionar con seguridad”, afirmó. Para finalizar, y al ser consultada sobre su futuro, indicó que desea “seguir investigando y profundizando en las diferentes formas de opresión que ejerce el capitalismo”.