Finde en Lomas de Zamora: La Empoderada y el humor de Ceci Hace y Nahuel Ivorra

caLos espacios de Lomas de Zamora tendrán durante este fin de semana las visitas de la Orquesta Atípica La Emporada y el show de Ceci Hace y Nahuel Ivorra, junto con obras de teatro , espectáculos de humor y música en vivo.

En el Teatro Horizonte de Lomas de Zamora, Hipólito Yrigoyen 9437, el domingo a las 19 sale a escena “Tierra Diabla” , la obra escrita y dirigida por Sol Figueroa .

En la misma sala lomense, el sábado a las 21 sonarán en vivo la Orquesta Atípica La Empoderada compartieron la velada con el Quinteto de Agustín Guerrero.

Ceci Hace, más conocida como “La Checha”, y Nahuel Ivorra, dos comediantes que lo único que quieren es hacer reír a la gente, y puede que algunas veces se pasan de la raya, pisan las tablas con “Te pido mil disculpas”, el viernes a las 21 en el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380.

La Santa Milonga, un grupo de larga trayectoria que recorre la música de las dos orillas del Río de la Plata y otros géneros populares, presenta en vivo su espectáculo “Milonguerías” el sábado a las 20 en el Museo Pío Collivanido de Banfield, Medrano 165.

image Tango en Lomas de Zamora: Mariel Merlino en Conurbania de Banfield.

La cantante de la región Mariel Merino presenta “Nacida hembra”, un disco de tango con raíces, voces y renacimientos, acompañada por Las Guitarras de Laprida y el poeta Félix Loiácono, el próximo viernes en Conurbania Parque de Banfield, Alsina 251.

Mauser con su tributo a Rammstein, Black Hell, Traición con su homenaje a Hermética, y The Youngways y su tributo a AC/DC, sonarán el sábado desde las 23 en Cultura del Sur de Temperley, Meeks, 1066.

El sábado a las 20 llega a El Padilla de Temperley, Meeks 1058, Attitude GNR, la banda que hace el mejor tributo a Guns N’ Roses de Latinoamérica.

El dúo conformado por Victoria "Coca" Moscatelli y Marcos Monk recorren la canción argentina y latinoamericana el sábado a las 20 en Mandorla Teatro de Temperley, Triunvirato 255.

El grupo Somos Cauce mostrará sus canciones y toda su música en vivo el viernes a las 20 en Vila Turdera, Suipacha 25.