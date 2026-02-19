Lomas de Zamora: un detenido por "ciberpedofilia" tras un alerta de España

Tras la detención, el acusado quedó a disposición de la UFI 9 de Lomas.

Un hombre de 44 años fue detenido en Lomas de Zamora durante un operativo contra la "ciberpedofilia" llevado a cabo en las últimas horas tras un alerta internacional sobre la producción de material de abuso sexual infantil por internet que puso en conocimiento a las autoridades argentinas.

Según informó el sitio oficial del Ministerio Publico Fiscal de la provincia de Buenos Aires, la investigación se inició como consecuencia de una alerta recibida por el Departamento de delitos conexos a la trata de personas, ciberpedofilia y grooming, de la Secretaría de Política Criminal.

El aviso fue enviado por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Provincial de Alicante de Policía Nacional de España, respecto de un posible productor de material de abuso sexual infantil en línea. La operación denominada Coma Doot, fue iniciada en España, y permitió identificar una red criminal vinculada al abuso infantil, con material producido en Argentina.

Como resultado del procedimiento, fue detenido un hombre de 44 años. Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron diversos dispositivos informáticos que ahora serán sometidos a peritajes para determinar su contenido y eventual vinculación con los hechos denunciados.

Ciberpedofilia (1) El acusado quedó a disposición de la Justicia de Lomas de Zamora. El caso en manos de la Justicia de Lomas de Zamora El caso quedó en manos de la UFI 9 de Lomas, especializada en delitos contra la integridad sexual y violencia de género, con intervención del Juzgado de Garantías 8 del mismo departamento judicial. El operativo fue ejecutado por la División de Investigaciones en Ciberdelitos Contra Niños, Niñas y/o Adolescentes, dependiente de la Dirección de Investigaciones Cibercrimen de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

