Finde en Lomas de Zamora: La Bomba de Tiempo, Nonpalidece y toda la movida local

La Bomba de Tiempo tocará en Lomas de Zamora.

Este fin de semana Lomas de Zamora recibirá las visitas de La Bomba de Tiempo, Nonpalidece, Chala Rasta y una banda tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota , junto con más música en vivo shows de humor y toda la movida local.

El sábado, el Municipio de Lomas de Zamora prepara una jornada solidaria con shows gratuitos en la Plaza Grigera para disfrutar en familia y una colecta de juguetes para que los chicos tengan su regalo en el arbolito de Navidad . Desde las 17, tocarán La Bomba de Tiempo, Chala Rasta y Nonpalidece .

Cuenta regresiva. La Bomba de Tiempo se suma al festival de Navidad en Lomas de Zamora

La Fusión Folclore celebra quince años de camino y un compromiso inquebrantable con nuestra raíz el viernes a las 21 en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora, Manuel Castro 262.

En la misma sala, el sábado a las 16 será el turno de Plato Volador, el grupo forma parte del Programa de Coros y Orquestas de la Provincia de Buenos Aires y cuenta con el apoyo del Municipio de Lomas y la Subsecretaría de Cultura.

Y el domingo a las 15 llega el espectáculo Canciones para un mundo mejor, un recorrido musical diseñado para encender y fortalecer los vínculos.

image Música en vivo en Lomas de Zamora.

Más espectáculos en Lomas de Zamora

Superlógico, la banda que le rinde tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, se presenta el sábado a las 21 en Dandelion Teatro Bar de Lomas de Zamora, Larrea 350.

Mientras que en el Teatro Urbano de Lomas de Zamora, Frías 1.074, el sábado a las 21 sale a escena el último espectáculo de Café Concert del año.

Con Agustina Sanguinetti, Leandro Calcagno y gran elenco sale a escena el Café Concert “Las Fiestas”, el sábado a las 21 en el Country Restó de Banfield, Belgrano 1783.

En El Refugio de Banfield, Maipú 540, el sábado desde las 22 sonará Sokoles, una banda tributo a Las Pelotas, junto con la banda Chilypepa y Viejo Telón.

La Madrguera Milonga cierra el año el viernes desde las 19 en Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066, con clases de baile y el Dúo Deconstrutango sonará en vivo.

En la Antigua Fábrica de Temperley, Meeks 1433, el viernes a las 21 sonará Marakena y el sábado llegan Los Vulnerables de Nora.