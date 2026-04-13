lunes 13 de abril de 2026
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13 de abril de 2026
En racha.

Mauricio Asenjo: "Lo importante es levantarte y seguir"

El goleador de Los Andes, Mauricio Asenjo, volvió a dejar su sello y resaltó la importancia de meter dos triunfos al hilo para fortalecer el grupo.

El grito de Mauricio Asenjo en Boulogne.

El grito de Mauricio Asenjo en Boulogne.

Las secuelas del clásico quedaron atrás. Los Andes recuperó terreno en la tabla de la Primera Nacional y también a Mauricio Asenjo. El mendocino convirtió en los últimos dos partidos y vuelve a mostrar credenciales. Con su arma preferida, el cabezazo, se vuelve a posicionar como uno de los futbolistas top de la categoría.

Los Andes metió dos triunfos consecutivos para, al cierre de las 9º fecha de la zona A, ubicarse 6º con 12 puntos, a cinco del líder Colón de Santa Fe.

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“Esto te da un impulso bastante bueno en lo anímico después del clásico que por ahí fue un poco injusto, pero no podemos quedarnos con eso. Lo importante es levantarte y seguir. Meter dos triunfos al hilo es importante para nosotros y lo grupal”, destacó el delantero del Milrayitas.

Gol de Los Andes
El salto de Mauricio Asenjo para el cabezazo goleador.

El salto de Mauricio Asenjo para el cabezazo goleador.

Al equipo de Leonardo Lemos le costaba ganar fuera del estadio Eduardo Gallardón. Lo hizo una vez en la temporada pasada, pero en esta ya lleva dos festejos. “El clima ganando es otra cosa, la confianza de los compañeros y el cuerpo técnico te hace laburar más tranquilo, con la confianza que sabes que al otro partido tenés la virtud de saber que podés ganar o empatar, pero ya dejando de la do lo que es la derrota”, afirmó el oriundo de Rodeo de la Cruz.

“Estamos trabajando para esa racha, tenemos un equipo maduro dentro de la cancha que sabemos lo que queremos, que es importante volver a ganar y más de visitante”, agregó Mauricio Asenjo. Además, sostuvo que “acá no hay titulares y suplentes, nos ponemos el rol de titulares porque se trabaja todo el tiempo en la semana y después el técnico decide quién está bien para jugar”.

Asenjo, su golazo y los elogios a López

No había tenido chances hasta los 11 minutos del complemento. Los goleadores suelen pasan desapercibidos, pero el “9” se elevó por detrás de Santiago Bellatti y metió el cabezazo a la red.

“Juli (Navas) tiró un centro espectacular, me la dio en la cabeza pasando el primer central y aparecí dónde tengo que estar. Contento porque se suma a tres y más que nada le hace bien al grupo. Ellos tuvieron la más clara que fue el penal, después fueron repartidas las ocasiones de gol, pero esto es fútbol y sabemos que esto se tiene que afrontar, levantar cabeza y se nos dio en el segundo tiempo el gol”, señaló el jugador iniciado en Guaymallén.

Sobre el penal que los mantuvo en partido manifestó que “tenemos un arquero como ‘Seba’ López que confiamos mucho. Tenemos mucha confianza en esas instancias cuando hay penales en contra. Estábamos con la tranquilidad y la incertidumbre de saber que él podía estar a la altura y por suerte lo atajó. Empezamos el segundo tiempo de una mejor manera y nos pudimos llevar el triunfo”.

El triunfo tuvo dedicatoria para “toda la gente que en la semana que pasé mal estuvo conmigo. El grupo, los utileros, todo lo que es Los Andes me brindó lo mejor, es para ellos y la gente de Los Andes”.

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