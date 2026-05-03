Temperley perdonó mucho y empató frente a Almagro

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Un empate más para Temperley

Temperley no encuentra la salida del laberinto de empates. En un partido que se le presentó favorable, sacó la ventaja, pero después le faltó puntería para rematarlo y terminó en un insulso 1-1 frente a Almagro. Quinta igualdad consecutiva para el Gasolero.

El equipo de Nicolás Domingo tardó en acomodarse, pero cuando encontró sociedades por izquierda lastimó más de la cuenta. Fernando Brandán inauguró las estadísticas con dos llegadas claras, pero la tercera fue la vencida. La bajó de espaldas Marcos Echeverría para el remate esquinado de Franco Benítez al gol.

Plenamente justificado el resultado para un Temperley activo en el partido que además jugaba con la desesperación de un rival necesitado y debilitado por su floja campaña.

Fernando Brandán Fernando Brandán falló tres chances claras para Temperley.

Carlos Mayor buscó un golpe de efecto con tres cambios para la reanudación del juego. Pero, antes que tuvieran efecto, pasó por situaciones límites, como las tres chances que dilapidó Temperley con Luciano Nieto, Marcos Echeverría y Fernando Brandán.

La diferencia era amplia a favor del Gasolero, pero el resultado le quedaba corto. Eso fue lo que mantuvo a Almagro, que con un córner de Julián Marchioni y un cabezazo de Mateo Benegas igualó las acciones.

El gol frenó a Temperley, que en el final buscó a puro centro y estuvo cerca un par de veces, como Almagro de meter un pleno en la última pelota de la tarde. Fue reparto de puntos, aunque lo lamentó la visita.