domingo 03 de mayo de 2026
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3 de mayo de 2026
en vivo En José Ingenieros.

Temperley perdonó mucho y empató frente a Almagro

Los goles que se erran en un arco se sufren en el propio. Temperley tuvo varias chances, pero falló e igualó 1-1 con el colista Almagro. Goles de Franco Benítez y Mateo Benegas.

Diario La Unión | Daniel Santiago
Por Daniel Santiago
Marcos Echeverría en un avance de Temperley.&nbsp;

Marcos Echeverría en un avance de Temperley. 

Marcos Echeverría en un avance de Temperley.&nbsp;

Marcos Echeverría en un avance de Temperley. 

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Un empate más para Temperley

Temperley no encuentra la salida del laberinto de empates. En un partido que se le presentó favorable, sacó la ventaja, pero después le faltó puntería para rematarlo y terminó en un insulso 1-1 frente a Almagro. Quinta igualdad consecutiva para el Gasolero.

El equipo de Nicolás Domingo tardó en acomodarse, pero cuando encontró sociedades por izquierda lastimó más de la cuenta. Fernando Brandán inauguró las estadísticas con dos llegadas claras, pero la tercera fue la vencida. La bajó de espaldas Marcos Echeverría para el remate esquinado de Franco Benítez al gol.

Plenamente justificado el resultado para un Temperley activo en el partido que además jugaba con la desesperación de un rival necesitado y debilitado por su floja campaña.

Fernando Brandán
Fernando Brand&aacute;n fall&oacute; tres chances claras para Temperley.

Fernando Brandán falló tres chances claras para Temperley.

Carlos Mayor buscó un golpe de efecto con tres cambios para la reanudación del juego. Pero, antes que tuvieran efecto, pasó por situaciones límites, como las tres chances que dilapidó Temperley con Luciano Nieto, Marcos Echeverría y Fernando Brandán.

La diferencia era amplia a favor del Gasolero, pero el resultado le quedaba corto. Eso fue lo que mantuvo a Almagro, que con un córner de Julián Marchioni y un cabezazo de Mateo Benegas igualó las acciones.

El gol frenó a Temperley, que en el final buscó a puro centro y estuvo cerca un par de veces, como Almagro de meter un pleno en la última pelota de la tarde. Fue reparto de puntos, aunque lo lamentó la visita.

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Finalizó el partido

Quinto empate consecutivo para Temperley. Fue 1-1 con Almagro.

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En la última se salvó la visita

Lisandro Morrone se hizo gigante para evitar la derrota de su equipo.

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Temperley se quedó sin ideas

El Gasolero sintió el impacto del gol en contra y se cayó por completo.

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¡GOL DE ALMAGRO!

A los 25 minutos. En las alturas ganó Mateo Benegas para darle la igualdad al Tricolor. Lo sufre Temperley.

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Temperley perdona demasiado

Marcos Echeverría y Fernando Brandán perdieron sus chances de aumentar el marcador.

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Luciano Nieto avisó de entrada

El “10” Gasolero encaró por derecha y metió un zurdazo que despejó el arquero.

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Comenzó el segundo tiempo

Almagro y Temperley disputan los 45 minutos finales en el estadio Tres de Febrero.

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Final del primer tiempo

Temperley justifica el 1-0 sobre Almagro. El equipo de Nicolás Domingo es superior al Tricolor.

Lucas Angelini
Lucas Angelini, uno de los mejores de Temperley.

Lucas Angelini, uno de los mejores de Temperley.

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¡GOL DE TEMPERLEY!

A los 24 minutos. La aguantó de espaldas Marcos Echeverría para el remate esquinado de Franco Benítez.

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Estuvo cerca el Gasolero

Con la misma fórmula, otra vez solo Fernando Brandán no pudo empujarla al gol.

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La respuesta de Temperley

Se filtró Fernando Brandán por el medio exigiendo de cabeza a Emiliano González.

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Tapadón de Lisandro Morrone

El arquero de Temperley sacó del ángulo izquierdo un tiro libre de Julián Marchioni.

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Arrancó el partido en José Ingenieros

En duelo de necesitados, Temperley visita a Almagro por la 12º fecha de la zona B de la Primera Nacional, con la misión de lograr una victoria para cortar la racha de empates que impidió despegar en su grupo. El Tricolor, por su parte, debe hacerlo para salir de zona de descenso.

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Así forman Almagro y Temperley

Almagro: Emiliano González; Gonzalo Asís, Matías Cortave, Francisco Marco y Enzo Silcan; Pablo Palacio, Julián Marchioni, Tobías Macíes y Thiago López; Franco Bustamente y Mateo Benegas. DT: Carlos Mayor.

Temperley: Lisandro Morrone; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde y Lucas Angelini; Fernando Brandán, Lucas Richarte, Gerónimo Tomasetti y Luciano Nieto; Franco Benítez y Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.

Árbitro: Julián Jerez. Estadio: Tres de Febrero. TV: LPF Play.

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