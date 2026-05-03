Temperley perdonó mucho y empató frente a Almagro

Un empate más para Temperley
Temperley no encuentra la salida del laberinto de empates. En un partido que se le presentó favorable, sacó la ventaja, pero después le faltó puntería para rematarlo y terminó en un insulso 1-1 frente a Almagro. Quinta igualdad consecutiva para el Gasolero.
El equipo de Nicolás Domingo tardó en acomodarse, pero cuando encontró sociedades por izquierda lastimó más de la cuenta. Fernando Brandán inauguró las estadísticas con dos llegadas claras, pero la tercera fue la vencida. La bajó de espaldas Marcos Echeverría para el remate esquinado de Franco Benítez al gol.
Plenamente justificado el resultado para un Temperley activo en el partido que además jugaba con la desesperación de un rival necesitado y debilitado por su floja campaña.
Fernando Brandán falló tres chances claras para Temperley.
Carlos Mayor buscó un golpe de efecto con tres cambios para la reanudación del juego. Pero, antes que tuvieran efecto, pasó por situaciones límites, como las tres chances que dilapidó Temperley con Luciano Nieto, Marcos Echeverría y Fernando Brandán.
La diferencia era amplia a favor del Gasolero, pero el resultado le quedaba corto. Eso fue lo que mantuvo a Almagro, que con un córner de Julián Marchioni y un cabezazo de Mateo Benegas igualó las acciones.
El gol frenó a Temperley, que en el final buscó a puro centro y estuvo cerca un par de veces, como Almagro de meter un pleno en la última pelota de la tarde. Fue reparto de puntos, aunque lo lamentó la visita.
Finalizó el partido
Quinto empate consecutivo para Temperley. Fue 1-1 con Almagro.
En la última se salvó la visita
Lisandro Morrone se hizo gigante para evitar la derrota de su equipo.
Temperley se quedó sin ideas
El Gasolero sintió el impacto del gol en contra y se cayó por completo.
¡GOL DE ALMAGRO!
A los 25 minutos. En las alturas ganó Mateo Benegas para darle la igualdad al Tricolor. Lo sufre Temperley.
Temperley perdona demasiado
Marcos Echeverría y Fernando Brandán perdieron sus chances de aumentar el marcador.
Luciano Nieto avisó de entrada
El “10” Gasolero encaró por derecha y metió un zurdazo que despejó el arquero.
Comenzó el segundo tiempo
Almagro y Temperley disputan los 45 minutos finales en el estadio Tres de Febrero.
Final del primer tiempo
Temperley justifica el 1-0 sobre Almagro. El equipo de Nicolás Domingo es superior al Tricolor.
Lucas Angelini, uno de los mejores de Temperley.
¡GOL DE TEMPERLEY!
A los 24 minutos. La aguantó de espaldas Marcos Echeverría para el remate esquinado de Franco Benítez.
Estuvo cerca el Gasolero
Con la misma fórmula, otra vez solo Fernando Brandán no pudo empujarla al gol.
La respuesta de Temperley
Se filtró Fernando Brandán por el medio exigiendo de cabeza a Emiliano González.
Tapadón de Lisandro Morrone
El arquero de Temperley sacó del ángulo izquierdo un tiro libre de Julián Marchioni.
Arrancó el partido en José Ingenieros
En duelo de necesitados, Temperley visita a Almagro por la 12º fecha de la zona B de la Primera Nacional, con la misión de lograr una victoria para cortar la racha de empates que impidió despegar en su grupo. El Tricolor, por su parte, debe hacerlo para salir de zona de descenso.
Así forman Almagro y Temperley
Almagro: Emiliano González; Gonzalo Asís, Matías Cortave, Francisco Marco y Enzo Silcan; Pablo Palacio, Julián Marchioni, Tobías Macíes y Thiago López; Franco Bustamente y Mateo Benegas. DT: Carlos Mayor.
Temperley: Lisandro Morrone; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde y Lucas Angelini; Fernando Brandán, Lucas Richarte, Gerónimo Tomasetti y Luciano Nieto; Franco Benítez y Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.
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Árbitro: Julián Jerez. Estadio: Tres de Febrero. TV: LPF Play.