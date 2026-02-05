Un merendero de Santa Catalina lanzó una colecta de útiles para ayudar a los chicos del barrio

La colecta de útiles ya está en marcha. Todo será entregado a chicos y chicas de Santa Catalina.

El merendero Pequeños Gigantes de Santa Catalina se adelanta al inicio de clases con el propósito de ayudar a los más chicos en el regreso a las escuelas . Es por eso que la institución lanzó una colecta de útiles para armar kits que serán repartidos a los niños del barrio.

Gabriela Ayala , una de las referentes del merendero ubicado en Padre Carlos Mujica al 2800 (esquina Soldado Benítez), dialogó con este medio y confirmó que ya se encuentran juntando donaciones de útiles escolares que luego serán entregados a los chicos y chicas que viven en las inmediaciones de la ONG.

“Esta semana hablamos sobre la idea de lanzar la colecta para juntar los útiles. Los chicos de la agrupación ‘¿Lo hacemos bien o qué?’ nos van a donar 50 kits, pero necesitamos más para poder colaborar con todos los nenes y nenas que asisten al merendero”, explicó Gabriela sobre el propósito de la campaña .

Esta semana hablamos sobre la idea de lanzar la colecta para juntar los útiles. Los chicos de la agrupación ‘¿Lo hacemos bien o qué?’ nos van a donar 50 kits, pero necesitamos más para poder colaborar con todos los nenes y nenas que asisten al merendero Esta semana hablamos sobre la idea de lanzar la colecta para juntar los útiles. Los chicos de la agrupación ‘¿Lo hacemos bien o qué?’ nos van a donar 50 kits, pero necesitamos más para poder colaborar con todos los nenes y nenas que asisten al merendero

Es por eso que desde la institución le pidieron ayuda a los vecinos para que colaboren con donaciones de lápices, lapiceras, gomas, lápices de colores, correctores, cuadernos, carpetas, cartucheras y hojas, entre otros artículos. Todo lo recaudado será entregado en Santa Catalina.

Por otro lado, Pequeños Gigantes se encuentra realizando meriendas tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes, a partir de las 17), pero los organizadores notaron que en este receso de verano hubo un crecimiento en cuanto a la cantidad de chicos que se acercan a pedir el refrigerio.

WhatsApp Image 2026-02-05 at 09.36.25 El merendero de Santa Catalina recibe a cientos de chicos por semana y necesita ayuda para sostener la actividad.

“Vienen niños de todos lados, y no podemos mirar para el costado. Contamos con la ayuda de ‘¿Lo hacemos bien o qué?’, pero necesitamos más insumos para hacerle frente a la demanda: la mayoría de las tenemos más de 100 chicos esperando para merendar”, aclaró Ayala, que solicitó donaciones de azúcar, harina, aceite, leche en polvo, cacao e infusiones para las jornadas vespertinas.

Vienen niños de todos lados, y no podemos mirar para el costado. Contamos con la ayuda de ‘¿Lo hacemos bien o qué?’, pero necesitamos más insumos para hacerle frente a la demanda: la mayoría de las tenemos más de 100 chicos esperando para merendar Vienen niños de todos lados, y no podemos mirar para el costado. Contamos con la ayuda de ‘¿Lo hacemos bien o qué?’, pero necesitamos más insumos para hacerle frente a la demanda: la mayoría de las tenemos más de 100 chicos esperando para merendar

Los vecinos de Lomas de Zamora que deseen colaborar con la causa, ya sea con la donación de útiles o de insumos para la merienda, pueden comunicarse por WhatsApp al 1167344475 o bien enviando un mensaje directo al Instagram del Merendero Pequeños Gigantes.