Lomas: se viene una tarde de feria, música y sorteos en Dandelion

La Expo Amor Puro sigue creciendo y este año redobla la apuesta con eventos en dos sedes. El domingo, de 15.30 a 20.30, será el turno de la primera edición en Dandelion de Lomas de Zamora junto a emprendedores de diferentes rubros.

En el conocido espacio de la calle Larrea 350 , a metros de la Avenida Hipólito Yrigoyen, los vecinos disfrutarán de una feria con stands de indumentaria, calzado, decoración, accesorios, marroquinería, cosmética, bijouterie, aromaterapia y diseño. Además sumarán un espacio gastronómico con comidas caseras y pastelería artesanal.

"Para hacer más eventos en nuestra zona de origen decidimos sumar como sede a Dandelion, un lugar espectacular para que los emprendedores puedan mostrarse, crecer y conectar con el público. También vamos a seguir con las ferias en Tatos Recepciones de Temperley, un salón que nos recibe hace un año y donde compartimos momentos muy lindos", destacó la creadora de la Expo, Stella Maris Trombatore.

Este domingo en Dandelion también habrá música, sorteos de diferentes premios y la organizadora regalará un stand para que un emprendimiento tenga la posibilidad de participar gratis en otra edición. "Las personas que nos conocen ya saben del profesionalismo y el amor que ponemos en cada evento. A los que todavía no vinieron a la expo, los invitamos a compartir una tarde agradable y con emprendimientos de primer nivel", señaló Stella, que lleva más de 14 años de experiencia en ferias y exposiciones.

La próximas ediciones de la Expo Amor Puro serán el 12 y 19 de abril en el Salón Tatos Recepciones de Temperley (Cangallo 351). Mientras que el domingo 26 habrá un nuevo encuentro en Dandelion. Los emprendedores interesados en participar tienen que comunicarse con la cuenta de Instagram.

Una feria que convoca a cientos de emprendedores y vecinos

La Expo Amor Puro siempre tiene una gran convocatoria de emprendedores y de público. "En todos los meses del año pasado nos acompañaron más de 250 expositores que destacan por su creatividad, variedad y por brindar una excelente atención personalizada", expresó Stella.

Como el objetivo es expandirse, a lo largo de este año habrá eventos tanto en Temperley como en Lomas. "La idea es ir alternando entre Dandelion y Tatos Recepciones, dos locaciones con todas las comodidades para disfrutar de las tardes de domingo en familia y con amigos", indicó la organizadora.