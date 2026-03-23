lunes 23 de marzo de 2026
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23 de marzo de 2026
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Adultos mayores de Lomas de Zamora podrán participar de talleres de gimnasia y folklore

El Centro de Jubilados Nuestra Amistad de Lomas de Zamora abrió dos espacios recreativos pensados para los vecinos. Además, prepara una mateada para fin de mes.

La institución de Lomas de Zamora abre las puertas de su sede para recibir a los lomenses.

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Norberto Giambuzzi, presidente de la institución, dialogó con el Diario La Unión y explicó que los talleres de gimnasia y folklore se dictan en la sede de la institución, la cual se encuentra ubicada en Díaz Vélez 368, en pleno corazón de Lomas de Zamora.

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Las clases de gimnasia están a disposición los lunes de 9 a 12, mientras que la enseñanza de folklore se lleva a cabo también los lunes, pero de 16 a 17. Ambos espacios están pensados para ser aprovechados por los socios del Centro de Jubilados Nuestra Amistad como así también por los vecinos de la zona.

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Folklore ya está a disposición en el Centro de Jubilados Nuestra Amistad.

Folklore ya está a disposición en el Centro de Jubilados Nuestra Amistad.

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Los vecinos de Lomas de Zamora pueden hacer gimnasia a pocos metros de sus hogares.

Los vecinos de Lomas de Zamora pueden hacer gimnasia a pocos metros de sus hogares.

“Queremos que ambos espacios se llenen de vecinos. La primera clase de las dos actividades es gratis, pero luego se deberá abonar un muy pequeño monto que es para los profesores”, explicó Norberto sobre la dinámica de los talleres. Inmediatamente agregó: “Estamos en tratativas para que estas dos actividades y otras más sean costeadas por PAMI. De esa manera, las clases pasarían a ser totalmente gratuitas”.

Estamos en tratativas para que estas dos actividades y otras más sean costeadas por PAMI. De esa manera, las clases pasarían a ser totalmente gratuitas Estamos en tratativas para que estas dos actividades y otras más sean costeadas por PAMI. De esa manera, las clases pasarían a ser totalmente gratuitas

Siempre cerca de los vecinos de Lomas de Zamora

Como si eso fuera poco, desde la institución adelantaron que ya se encuentran trabajando en la organización de una nueva mateada, la cual se realizará el próximo jueves 26 de marzo, de 16 a 18.30, con entrada gratuita.

Con estas iniciativas, el Centro de Jubilados Nuestra Amistad demuestra su compromiso con los adultos mayores del barrio, generando espacios de encuentro, actividad física y recreación. La propuesta busca no solo promover hábitos saludables, sino también fortalecer los vínculos entre vecinos y brindar un lugar donde compartir y disfrutar en comunidad.

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