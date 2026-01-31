Cuándo será la nueva entrevista de Moria Casán a la China Suárez

Moria Casán que realizará una nueva entrevista en vivo con la China Suárez , una de las figuras más comentadas del espectáculo local. El anuncio no pasó desapercibido y rápidamente despertó expectativa entre los seguidores de su ciclo de El Trece.

La conductora confirmó que el encuentro tendrá lugar el próximo lunes y se tratará del segundo mano a mano entre ambas, aunque esta vez tendrá un formato distinto.

La China Suárez participará de la entrevista desde Turquía , en formato virtual, el país en el que se instaló dese que está en pareja con el futbolista Mauro Icardi.

“Ellos están en Turquía, divinos. Parece que se cambiaron a una casa brutal, espectacular, porque él quiso tener una casa mejor para vivir su amor con esta mujer. Ya van más de un año, están instaladísimos y felices”, relató Moria Casán.

Moria Casán y la China Suárez anticipan la nueva serie

La entrevista de Moria Casán a la China Suárez del próximo lunes también funcionará como antesala del regreso de la ficción nacional al prime time.

image La China Suárez hablará de su serie con Moria Casán.

La actriz aprovechará el espacio para presentar Hija del Fuego: La venganza de la bastarda, la producción que protagoniza y que se emitirá por la pantalla de El Trece desde el lunes a las 21,15.

El proyecto marca un nuevo desafío en su carrera y refuerza la apuesta del canal por volver a posicionar las series de producción local.