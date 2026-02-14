Banfield buscará recuperarse ante Racing en el Florencio Sola

La hinchada de Racing estará presente en la cancha de Banfield.

Banfield y Racing chocan este sábado desde las 17.30 por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Apertura. El encuentro contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR y el partido será televisado por TNT Sports.

Luego de un arranque para el olvido, el equipo dirigido por Pedro Troglio debe dejar atrás lo que fueron las derrotas ante Sarmiento y Belgrano como visitante. Necesita regresar a la victoria como lo hizo en la tercera fecha ante Estudiantes de Río Cuarto, de la mano de los pibes y los refuerzos que podrían llegar a debutar.

Con la presencia de público de Racing en las tribunas, tal cual ocurrió en la primera fecha ante Huracán, el Taladro busca motivarse para escaparle a la zona del descenso. No fue buena la producción ofrecida en Córdoba ante Belgrano y por eso debe reivindicarse en otro duelo crucial por el Torneo Apertura.

Tanto el Taladro como la Academia llegan necesitados al duelo en el Florencio Sola . Ambos ganaron un solo partido en el campeonato, ya que Banfield se impuso sobre Estudiantes de Río Cuarto y Racing ante Argentinos Juniors. El equipo dirigido por Pedro Troglio sabe que su lucha en este torneo es no caer en zona de descenso, mientras que los comandados por Gustavo Costas necesitan recuperarse para pelear en los primeros puestos.

Los de Avellaneda habían caído en sus primeras tres presentaciones: ante Gimnasia y Esgrima La Plata, Rosario Central y Tigre. Se sacaron la mufa en la última fecha en el Cilindro y ahora irán por su primer éxito como visitante.

La presencia de público visitante en la cancha de Banfield

Por segunda vez en el campeonato, el Florencio Sola recibirá hinchas visitantes. La parcialidad de la Academia tendrá a su disposición 5000 populares y 600 plateas, tal cual ocurrió en el enfrentamiento del torneo pasado donde Racing se impuso por 3 a 1 sobre Banfield.

Dudas en el once

En cuanto a las formaciones, Troglio metería mano en el equipo tras la caída ante Belgrano. Se especula con la inclusión del último refuerzo Ignacio Pais entre los titulares y con modificaciones en ataque. Mientras que Racing no podrá contar con Nazareno Fernández Colombo, quien tiene una lesión en la espalda y está descartado. En su lugar continuaría Marco Di Césare, quien ya fue su reemplazante en el último partido.

Probables formaciones:

Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Juan Luis Alfaro; Ignacio Abraham, Lautaro Ríos, Lautaro Gómez, Nicolás Colazo o Ignacio Pais, Santiago López; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi o Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marcos Rojo, Marco Di Césare, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Hora: 17.30

TV: TNT Sports

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Lucas Novelli

Estadio: Florencio Sola