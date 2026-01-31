Cómo fue el fugaz romance de Wanda Nara y Álvaro Navia

Wanda Nara y Álvaro Navia tuvieron un fugaz y publicitado romance cuando corría el verano de 2007, antes de que ella conozca a Maxi López y de que el humorista uruguayo arranque su relación con Vanina Escudero , su actual esposa.

La pareja tuvo un romance en el verano de aquel año, pero luego de conocer a la bailarina el actor decidió alejarse y la venganza de Wanda Nara no se hizo esperar.

Fue el productor teatral Gustavo Benzaquén quien brindó todos los pormenores de aquella relación fallida entre la conductora y el actor.

En una entrevista en Intrusos, en América TV, recordó cómo se dieron los hechos y hasta contó lo que hacía Wanda Nara para que él no se acerque a Vanina Escudero.

Wanda Nara hizo temporada teatral en ese año con Jorge Corona, pero se acercaba hasta los ensayos de “La familia con Iliana hace sonar la campana”, la obra que dirigía Iliana Calabró, que era por entonces un éxito en Mar del Plata, para pasar tiempo con el humorista.

“En principio, ella venía porque estaba en pareja con un componente del elenco, yo trataba de tapar un poco porque no había mucha prensa para hacer y, realmente, la figura era Iliana Calabró”, explicó Benzaquén.

La pareja a la que hacía referencia eran Wanda Nara y Álvaro Navia, pero el movilero del programa intentó confirmar los datos. “Era un socio mío, que es un humorista, de nacionalidad uruguayo”, contó.

image Álvaro Navia, luego de su romance con Wanda Nara, comenzó una relación con Vanina Escudero.

Álvaro Navia, entre Wanda Nara y Vanina Escudero

Luego, en la entrevista, el periodista le consultó al productor si el actor estaba “jugando a dos puntas” con Wanda Nara y con Vanina Escudero. “No, fue mucho antes”, aclaró.

Recordó una vieja táctica de Wanda Nara para imponerse en aquella “relación efímera” que duró cerca de dos meses. “El humorista tenía una quinta en Constitución, alquilada, donde pasaba el fin de año. En un momento cuando ella se da cuenta de la otra relación, porque habían dejado de estar juntos por celos, Wanda tenía un auto new beetle, y lo dejó a propósito en esa casa quinta que tenía el humorista para que cuando llegara la nueva pareja (Vanina Escudero) que ella viera que estaba ahí adentro”, relató.

En ese sentido, el periodista le preguntó si fue que Álvaro Navia le rompió el corazón a Wanda Nara. “Sí, él la dejó, porque formó una familia, ahora con dos hijos que ya lleva casi 15 años. Es un gran tipo, muy familiero y esto fue un touch and go”, opinó.

El romance entre Álvaro Navia y Wanda Nara se cree que duró poco más de dos meses de aquel verano de 2007, antes de comenzar una relación con su actual esposa y ella comenzara a consolidar su carrera en los medios.