El dolor del hermano de Narela Barreto: "Perdí a mi mejor amiga"

El cuerpo de Narela Barreto fue repatriado desde Estados Unidos y su familia pudo darle el último adiós en Lomas de Zamora . En este día tan triste, su hermano Santiago expresó su angustia con palabras desgarradoras.

Los seres queridos de la Narela se despidieron de ella este viernes por la mañana en una casa velatoria de Remedios de Escalada . Desde allí estaba pactado el traslado del cuerpo al Cementerio de Lomas de Zamora , en una ceremonia que pone fin a tantos días de espera para repatriar sus restos.

El caso. A un mes de la desaparición de Narela Barreto: ¿cómo sigue la investigación por su muerte?

Despedida. Repatriaron el cuerpo de Narela Barreto y la despiden en Lomas de Zamora

Santiago Márquez Barreto , hermano de Narela, pasó horas muy difíciles en la previa de la triste despedida de su hermana. Utilizó su cuenta de Instagram para poner en palabras el dolor por despedir a su hermana, a quien definió como su mejor amiga.

“ No estoy preparado para despedirte, no puedo , me niego a que esta sea la última vez, no puedo más. ¿Por qué a vos? Me duele el alma. Trato de ser fuerte por mami, papi, abu, todos... pero no puedo”, comenzó Santiago en su posteo, publicado en una historia de Instagram.

“Perdí a mi mejor amiga, a la única persona que me entendía más allá de todo, que siempre con sus charlas me calmaba, me motivaba a ser mejor hombre. Gran parte del que soy hoy es por vos, ayudame a soportar tanto dolor”, agregó el joven.

Con mucha angustia, Santiago cerró su despedida a Narela: “El corazón siento que se me va a salir, lloro en soledad. Si cada lágrima refleja el amor hacia otra persona, entonces mi llanto va a ser eterno. Te voy a amar por y para siempre”.

despedida narela La despedida de Santiago, hermano de Narela Barreto.

El caso Narela Barreto

La joven tenía 27 años, era oriunda de Banfield y estuvo varios días desaparecida en Los Ángeles, hasta que se confirmó el hallazgo de su cuerpo sin vida. Por ahora, la información que manejan los familiares de Narela indica que el fallecimiento ocurrió el mismo día en el que la joven dejó de responder llamadas.

“Lo que a mí me llegó es que la encontraron en la calle. Estaba a unas cinco cuadras tirada y ya parece que tenía un par de días fallecida”, expresó su hermano Santiago.

Las circunstancias de su fallecimiento todavía no fueron establecidas de manera oficial por las autoridades estadounidenses, a pesar de que desde su entorno manifestaron sus sospechas de que pudo haber sido asesinada.